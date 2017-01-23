Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Tankut, ligin ikinci yarısında Akhisar Belediyespor galibiyeti ile başladıklarını ve bunu Galatasaray maçıyla taçlandırdıklarını belirterek, “Galatasaray maçında istediğimiz oyunu oynadık. Taraftarımızda takıma canlı bir şekilde destek verdi. Taraftarlarımız ile teknik heyet ve oyuncularımızı kutluyorum. Güzel bir maç oldu. Mücadelenin sonunda 3 puan ile ayrılmak bizi mutlu etti. Önemli bir galibiyetti. Akhisar maçıyla başladığımız galibiyeti Galatasaray ile sürdürdük. Şimdi önümüzde Çaykur Rizespor maçı var. Oradan da puan veya puanlarla ayrılarak üst sıralara devam edeceğiz. Rahat bir nefes almak için maçlarımızı galibiyet ve puanlarla tamamlamamız lazım. Galatasaray galibiyeti takımda her hangi bir rehavet oluşturmaması için oyuncularımızla görüştük ve onlarda bunun bilincinde. Hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Rize maçında da aslanlar gibi oynayarak oradan iyi bir sonuçla dönmeyi hedefliyoruz” dedi.

Tankut, ayrıca devre arası transfer çalışmaları kapsamında Romanya Ligi takımlarından Astra Giurgiu forması giyen Cristian Sapunaru transferinde sona yaklaştıklarını da belirterek, Traore ile de Afrika kupasından döndükten sonra bir görüşme yapıp transfer konusunda ona göre hareket edeceklerini söyledi.