Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayraklı Belediyesi tarafından, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in anısına Ege Bölgesi'ndeki 28 tane 10 yaş altı futbol takımının katılımıyla düzenlenen turnuva başladı.

Doğançay Futbol Tesisleri'ndeki turnuvaya katılan futbolcular sahaya "Bir bir hepimiz birer Fethi Sekin'iz" yazılı pankart ile çıktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından turnuvadaki ilk maçın başlama vuruşunu şehit polisin oğlu Murat Tolunay Sekin yaptı.

Futbolcular attıkları her golden sonra takım halinde asker selamı verdi. Turnuvanın ilk iki maçında Karşıyaka ile Göztepe ve Altay ile Altınordu Yamanlar karşılaştı.

Turnuva 27 Ocak Cuma günkü final mücadelesiyle tamamlanacak.