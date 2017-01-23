Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF Kadınlar 3. Lig 8. Grup'ta oynanan Muş Yağmurspor-Siirt Hasbeyspor karşılaşmasında, soğuk hava nedeniyle yedek kulübesinde beklerken üşüyen konuk ekip futbolcularına battaniye verilerek ve saha kenarında ateş yakılarak soğuktan korunmaları sağlandı.

Muş Yağmurspor ile Siirt Hasbeyspor, sıfırın altında 12 derecede Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Sentetik Çim Sahası'nda karşılaştı.

Havanın aşırı soğuk olması nedeniyle yedek kulübesinde bekleyen futbolcular, zor anlar yaşadı. Özellikle konuk ekip Siirt Hasbeysporlu futbolcuların büyük sıkıntı yaşadıkları gözlendi.

MAÇ BOYUNCA ATEŞ BAŞINDA DURDULAR

Siirt Hasbeysporlu futbolcuların yardımına İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri yetişti. Siirt'ten gelen futbolcuların, soğuk havadan korunmaları için yedek kulübesi yakınında ateş yakılarak, futbolculara battaniye dağıtıldı. Futbolcular battaniyelerle maç boyunca ateş başında durarak, soğuktan korunmaya çalıştı.

"ÜŞÜDÜKLERİNİ GÖRDÜK"

Karşılaşmayı izleyen Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Hamdullah Kardaş, yaptığı açıklamada, havanın soğuk olması nedeniyle yedek kulübesinde bekleyen kızlara ısınmaları için battaniye verdiklerini söyledi.

Siirt'ten gelen sporculara ayrıca ateş yakarak ısınmalarını sağladıklarını ifade eden Kardaş, "Hava çok soğuk. Siirt'ten gelen bayan futbolcularımız, burada üşüdüler. Siirt buradan daha sıcak. Biz de onlara battaniye getirdik. Yedek kulübesinde battaniyeyle üstlerini örttük. Daha sonra ateş yakarak ısınmalarını sağladık." diye konuştu.

"KENDİLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Siirt Hasbeyspor Antrenörü Zeki Eren ise Muş'ta havanın çok soğuk olduğunu dile getirerek, "Arkadaşlar bizim için ateş yaktı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Burada aşırı bir soğuk var." dedi.

Siirt Hasbeyspor futbolcusu Özge Akgül de Muş'un havasının kendilerine çok soğuk geldiğini belirterek, "Buradaki arkadaşlar ateş yakıp battaniye getirdiler. Hepsine çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

SİİRT MAÇI 7-0 KAZANDI

Bu arada zorlu koşullarda oynanan karşılaşmayı, konuk ekip Siirt Hasbeyspor 7-0 galip tamamladı.