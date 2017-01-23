Adana Demirspor karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyetin sonrasında değerlendirmelerde bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Üzgünüz tabii ki çok iyi oynadığımız çok pozisyon bulduğumuz ama maalesef gol atamadığımız için son saniyelerde yediğimiz gol ile mağlup olduk. Samsunspor adına bu maç çok önemliydi. İkinci yarının başlangıç maçı yeni oyuncularımızla sahaya çıktığımız bir maçtı. Alacağımız iyi bir sonuç bizleri ileri ki haftalar için mutlu ve özgüvenimizi arttıracak bir sonuç olacaktı. Aslında galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum ama maalesef futbolda gol atan kazanıyor gol atamadığınız zaman girdiğiniz pozisyonları değerlendiremediğiniz zaman böyle sürpriz bir sonuçla sahadan ayrılabiliyorsunuz. Futbolun içinde böyle şeyler var yakaladığınız zaman atacaksınız golü attığınız da puan size gelir. Yakaladığımız pozisyonlardan bir tanesi atsak Adana Demirspor’un direnci kırılacak moral motivasyonu olarak çökeceklerdi zaten 10 kişi kalmışlardı bu beceriyi gösteremedik. Bilmiyorum ama üzerimizde çok büyük bir şanssızlık var üzerimizde her hafta aynı şeyler çok iyi oynamamıza rağmen sonucu getirecek golü atamadığımız için artık üzücü mağlubiyetler olmaya başladı ama oyun anlamında yeni bir takıma göre çok iyi olduğunu düşünüyorum. 5 tane oyunumuz bu maça 3 günlük idmanla bu maça çıktı. İlk yarıda ki kadroya baktığınızda tam 7 tane oyuncu değişmiş çok ciddi bir değişim geçiren Samsunspor var. Takımımızda bir uyum süreci var yabancı futbolcular daha Türk oyuncuların ismini bile söylemiyor böyle bir ortamda bu maça çıktık. Kazanabilirdik ama nasip değilmiş. Takım olarak yılmadan işin ucunu bırakmadan oynadığımız bu iyi futbolu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. İnancımız hiç bitmeden devam ediyor ve hiç bitmeyecek. Sonuna kadar devam edeceğiz ve Samsunspor bu ligde kalacak” şeklinde konuştu.
Özköylü: Kazanabilirdik ama...
23.01.2017 - 22:55 | Son Güncelleme: 23.01.2017 - 22:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Sonuna kadar devam edeceğiz ve Samsunspor bu ligde kalacak” dedi.
Etiketler : Osman özköylü,
440663 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/440663.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
18
11
6
1
36
12
24
39
2
Beşiktaş
17
11
5
1
30
13
17
38
3
Galatasaray
18
11
3
4
32
18
14
36
4
Fenerbahçe
18
10
5
3
37
14
23
35
5
Antalyaspor
18
8
4
6
21
21
0
28
6
Konyaspor
18
7
6
5
22
18
4
27
7
Bursaspor
18
8
3
7
21
20
1
27
8
Osmanlıspor FK
18
6
8
4
22
20
2
26
9
Trabzonspor
18
7
3
8
15
21
6
24
10
K.D.Ç. Karabük
18
7
3
8
22
26
4
24
11
Gençlerbirliği
17
5
7
5
16
15
1
22
12
Akhisar Bld.
18
5
6
7
11
18
7
21
13
Kasımpaşa
18
6
3
9
21
26
5
21
14
Alanyaspor
17
5
3
9
24
34
10
18
15
Ç. Rizespor
18
4
4
10
19
31
12
16
16
Adanaspor
18
3
5
10
16
26
10
14
17
Kayserispor
18
3
4
11
14
31
17
13
18
Gaziantepspor
17
3
2
12
15
30
15
11
18. Hafta Maçları
21.1.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 0 - 0 Kayserispor
21.1.2017
Atiker Konyaspor 2 - 1 Çaykur Rizespor
21.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 2 - 1 Galatasaray
21.1.2017
Bursaspor 0 - 1 Adanaspor
22.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 - 2 Antalyaspor
22.1.2017
Gaziantepspor 0 - 0 Gençlerbirliği
22.1.2017
Kasımpaşa 0 - 1 Trabzonspor
22.1.2017
Fenerbahçe 1 - 0 Medipol Başakşehir Fk
23.1.2017
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
18
11
4
3
35
21
14
34
2
Evkur Yeni Malatyaspor
18
10
4
4
27
17
10
34
3
Sivasspor
18
9
5
4
27
16
11
32
4
Göztepe
18
9
5
4
31
22
9
32
5
Giresunspor
18
7
6
5
23
17
6
27
6
Boluspor
18
8
3
7
28
31
3
27
7
Ümraniyespor
17
7
5
5
22
16
6
26
8
Denizlispor
18
8
4
6
27
21
6
25
9
Balıkesirspor
17
6
6
5
30
20
10
24
10
Altınordu
18
5
7
6
23
25
2
22
11
Adana Demirspor
18
5
10
3
19
18
1
22
12
Şanlıurfaspor
18
5
6
7
17
16
1
21
13
Gaziantep BŞB
18
5
4
9
21
26
5
19
14
Bandırmaspor
18
4
6
8
17
22
5
18
15
Elazığspor
18
5
6
7
17
19
2
15
16
Manisaspor
18
3
8
7
18
29
11
14
17
Samsunspor
18
2
5
11
6
26
20
11
18
Mersin İ.Y.
18
3
4
11
13
39
26
10