Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyetin sonrasında değerlendirmelerde bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Üzgünüz tabii ki çok iyi oynadığımız çok pozisyon bulduğumuz ama maalesef gol atamadığımız için son saniyelerde yediğimiz gol ile mağlup olduk. Samsunspor adına bu maç çok önemliydi. İkinci yarının başlangıç maçı yeni oyuncularımızla sahaya çıktığımız bir maçtı. Alacağımız iyi bir sonuç bizleri ileri ki haftalar için mutlu ve özgüvenimizi arttıracak bir sonuç olacaktı. Aslında galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum ama maalesef futbolda gol atan kazanıyor gol atamadığınız zaman girdiğiniz pozisyonları değerlendiremediğiniz zaman böyle sürpriz bir sonuçla sahadan ayrılabiliyorsunuz. Futbolun içinde böyle şeyler var yakaladığınız zaman atacaksınız golü attığınız da puan size gelir. Yakaladığımız pozisyonlardan bir tanesi atsak Adana Demirspor’un direnci kırılacak moral motivasyonu olarak çökeceklerdi zaten 10 kişi kalmışlardı bu beceriyi gösteremedik. Bilmiyorum ama üzerimizde çok büyük bir şanssızlık var üzerimizde her hafta aynı şeyler çok iyi oynamamıza rağmen sonucu getirecek golü atamadığımız için artık üzücü mağlubiyetler olmaya başladı ama oyun anlamında yeni bir takıma göre çok iyi olduğunu düşünüyorum. 5 tane oyunumuz bu maça 3 günlük idmanla bu maça çıktı. İlk yarıda ki kadroya baktığınızda tam 7 tane oyuncu değişmiş çok ciddi bir değişim geçiren Samsunspor var. Takımımızda bir uyum süreci var yabancı futbolcular daha Türk oyuncuların ismini bile söylemiyor böyle bir ortamda bu maça çıktık. Kazanabilirdik ama nasip değilmiş. Takım olarak yılmadan işin ucunu bırakmadan oynadığımız bu iyi futbolu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. İnancımız hiç bitmeden devam ediyor ve hiç bitmeyecek. Sonuna kadar devam edeceğiz ve Samsunspor bu ligde kalacak” şeklinde konuştu.