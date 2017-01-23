Medipol Başakşehir, Fenerbahçe’ye 1-0 kaybederek hem liderlik koltuğundan oldu hem de ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Galatasaray Kardemir Karabükspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olurken, Beşiktaş ise Aytemiz Alanyaspor’u deplasmanda 4-1’le geçerek yeni lider oldu. Toplu sonuçlar şöyle:
Akhisar Belediyespor-Kayserispor: 0-0
Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1
Kardemir Karabükspor-Galatasaray:2-1
Bursaspor- Adanaspor: 0-1
Osmanlıspor FK- Antalyaspor:1-2
Gaziantepspor-Gençlerbirliği: (Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav’ın vefatı nedeniyle ertelendi)
Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-1
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0
Aytemiz Alanyaspor- Beşiktaş: 1-4
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GOL KRALLIĞI
Gol krallığının zirvesinde ise 12 golle Cenk Tosun yer aldı. Zirve şöyle oluştu:
Cenk Tosun: 12 (Beşiktaş)
Riad Bajic: 9 (Atiker Konyaspor)
Yasin Öztekin:8 (Galatasaray)
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19. HAFTA PROGRAMI
Süper Lig’de 19. hafta programıysa şu şekilde:
28 Ocak Cumartesi
Çaykur Rizespor-Karabükspor
Antalyaspor -Aytemiz Alanyaspor
Galatasaray- Akhisar Belediyespor
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29 Ocak Pazar
Gençlerbirliği- Osmanlıspor FK
Medipol Başakşehir-Bursaspor
Trabzonspor-Gaziantepspor
Kayserispor-Fenerbahçe
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30 Ocak Pazartesi
Adanaspor-Kasımpaşa
Beşiktaş-Atiker Konyaspor