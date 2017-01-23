Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marcelo "Bugün deplasmanda kazanmak önemli ve zordu. Bu maçla beraber liderliğe yükseldik. Önümüzde Konyaspor maçı var, o da zor olacak. İdmanlardan sonra yardımcı hocamız Miguel ile birlikte kafa çalışıyoruz. Takımın başarısı için gollerime devam etmek istiyorum" dedi.