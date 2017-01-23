Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada hem galibiyeti değerlendirdi hem de hakemlerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Skoru bulduktan sonra oyun içinde rahatlayıp bazı hatalar yaptıklarını söyleyen Şenol Güneş "Skora baktığınızda deplasmanda alınan 3 puan ve liderlik önemli. Ama üst seviyede bir takım olarak, kalite açısından eksiklerimiz vardı. Maçtan önce kağıt üstünde favoriydik. Fakat bunu sahada hem oyun hem de sonuç olarak göstermemiz lazımdı. Sonuç olarak aldık ama skoru bulduktan sonra hatalar yapmak bizim için iyi değil. Skorun etkisiyle eksiklerimiz oldu ve rakibe pozisyonlar verdik. Oyun hakimiyetinde hatalar yaptık, onları gidermek zorundayız. Rahat bir galibiyet aldık ama zor maçlarımız var. Konyaspor maçı bizim için kritik olacak. O karşılaşmayı ve Karabükspor maçını geçersek, daha olumlu düşünebiliriz. Emeği geçen oyuncularımı tebrik ediyorum. Güzel bir sahada galip geldik" dedi.

"ARTIK NİYET OKUMAYA BAŞLADIK"

Aytemiz Alanyaspor'un kazandığı penaltıdan sonra tepki gösteren Beşiktaş Teknik Direktörü, ligdeki hakemlerin performansıyla ilgili olarak "Hakemlere üzülüyorum, baskıdan etkileniyorlar. Fakat hakemlerin yaptığı hataları görünce onlar adına üzülüyorum. Benim kulübeden gördüğümü onun daha iyi görmesi lazım. Anlık tepkilerimiz oluyor; daha aza inmesi gerekiyor ama oyunun dengesi bozuluyor. Ne yapmamız gerektiğini şaşırıyoruz. 'Hakemlere yardımcı olalım' diyoruz, hata olabilir ama niyet okumaya başladık; bu çok kötü bir şey. Hakem eleştirisi yaparak diğer takımlara da baskı yapmak istemiyoruz. Üzülüyoruz. Gerginlik olmasın diye başka şöyler söylemek istemiyorum. Söylemlerimizi kavga boyutuna götürmek ülkeye zarar verir. ülkenin başka o kadar büyük sorunları var ki" ifadesini kullandı.

"BAZI OYUNCULARI KOVDUĞUM SÖYLENİYOR"

Cenk Tosun'un sakatlanmasından sonra Tolgay'ı oyuna alması hakkındaki soruya da yanıt veren Güneş "Ömer Şşimanoğlu fizik olarak sıkıntılı. Daha hazır oyuncuyu oynatıp, orta sahaya daha hakim olmak için Tolgay'ı alıp forvetsiz oynadık" diye konuştu. Güneş, transferle ilgili olarak ise "Bazı oyuncuları kovduğum, gönderdiğim söyleniyor. Ben bunları yönetime söylerim. Ama oradan çıkıyor, çıkmıyor, onu bilmem" dedi.