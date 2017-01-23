Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası şampiyonlukla ilgili konuştu. Daha yolun ortasında olduklarını söyleyen Çebi, "İnişler çıkışlar olacaktır. Önemli olan sezon sonu ipi göğüsleyebilmek" dedi.

Osmanlıspor ile Alanyaspor maçında Beşiktaş'ın aynı 11'le oynadığının hatırlatılması üzerine ise Çebi, "2 deplasman geçirdik. 2'si de üstüste önemli maçlardı. Alanyaspor'da zor günlere gelmişler. Onlar da toparlamaya çalışacaktır. Ligde bir kalite var." demekle yetindi.

Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerden eski golcü Demba Ba'nın transferi için de açıklamalar yapan Ahmet Nur Çebi, "Demba ba gittiği günden bu yana Beşiktaş'a gelmek istiyor. Şimdinin konusu değil. Şu an için tekrar gelme gibi bir durum yok." ifadelerini kullandı.