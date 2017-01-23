Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aytemiz Alanyaspor maçını 1 gol, 2 asistle tamamlayan ve performansıyla yıldızlaşan Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, penaltıdan attığı golden sonra teknik direktör Şenol Güneş'e koştu.

Kenarda Şenol Güneş'e sarılıp golünü kutlayan Portekizli yıldız, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada da hocasına övgüler yağdırdı.

Quaresma "Lider olduğumuz için tabii ki mutluyum ama önümüzde daha çok maç var. İyi oynayıp kazanmak önemliydi. Takım halinde oynarsak bu şekilde devam edebiliriz. Hocayla bugüne kadar hiç problem yaşamadık. Çok tecrübeli, oyuncuyu anlayan bir teknik adam. Onunla burada, uzun süre birlikte çalışmak istiyorum. Aramızda sıkıntı yok, olmaz da... Kendisi örnek aldığımız bir insan. Her şey onun için" dedi.