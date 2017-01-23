Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4-1'lik Aytemiz Alanyaspor maçını değerlendiren Tolgay Arslan, "Farklı kazanmak takıma moral getirdi. İyi başladık. Sonra kendi kendimizi zora attık. Sonuçta hak ettiğimiz 3 puanla eve gidiyoruz." dedi.

Sonradan oyuna girip kritik paslar attığını ve neler hissettiği sorusuna orta saha oyuncusu, "Maça girip topumu oynamaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarıma çok çok yardım etmek istiyorum" demekle yetindi.

Adının Trabzonspor'la anıldığının hatırlatılması üzerine de Tolgay Arslan, "Transfer sezonu açık. Transferler olabilir. Bu işlere ben girmiyorum. Trabzon'u ben de duydum. Başka takımlar da var. Beşiktaş'ta mutluyum. 1 haftayı bekleyelim, sonra bakarız. Transfer açık, her şey olabilir. Kalıp kalmayacağımı hiç kimseyle konuşmadım. Bu işleri menajerim yapıyor. Gitme niyetim yok. Burada çok mutluyum. Herkes biliyor. Benim ve kulübüm için iyi bir teklif gelirse masaya oturur çözeriz. Ya da kulüp gel kontrat yapalım derse yine oturup konuşuruz." açıklamalarını yaptı.