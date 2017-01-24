Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek yeniden şampiyonluk yarışında 'Ben de varım' dedi. Takımın ortaya koyduğu mücadele, teknik heyet, yönetim ve taraftarı mutlu etti. Ancak bu kritik galibiyete rağmen Advocaat, maçtan sonra yaptığı basın toplantısında, "Bu maçtan önce de uzun zamandır kadroya yeni eklemeler yapmamız gerektiğini söylüyordum. Hâlâ da aynı fikirdeyim. Bunun skorla ilgisi yok. Biz sadece bu sezonu değil, önümüzdeki sezonu da planlıyoruz" diyerek yönetime transfer mesajı gönderdi.

Fenerbahçe Yönetimi de Mehmet Ekici için bir kez daha harekete geçme kararı aldı. Daha önce yıldız futbolcu için 2 milyon Euro'luk (8.1 milyon TL) teklif yapılmıştı. Sarı-Lacivertliler bu rakamı 2.75 milyon Euro'ya (11.1 milyon TL) yükseltti.

TRABZON KABUL ETMEZSE...

Trabzonspor, Beşiktaş'a gitmeyi kabul etmeyip, yeni sözleşme imzalamayan Mehmet Ekici'yi kadro dışı bırakmıştı. Fenerbahçe'nin teklifi artırmasının ardından Bordo-Mavililer'in nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Trabzonspor Yönetimi eğer bu teklifi kabul etmez ve başarılı oyuncu sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılırsa, futbolcuya ikinci devrede ödenecek maaş ile birlikte Bordo-Mavililer'in kaybı 3.5 milyon Euro (14.2 milyon TL) olacak!