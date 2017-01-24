Bu hafta Gaziantepspor ile Gençlerbirliği arasında oynanması planlanan karşılaşma, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelendi.

Haftanın son maçında Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan 4-1'lik sonuçla galip ayrılan siyah-beyazlılar, puanını 41'e yükselterek ligin yeni lideri oldu.

Haftaya lider giren Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 yenilmişti.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 19. haftanın programı şöyle: 

Sonuçlar

Akhisar Belediyespor-Kayserispor: 0-0

Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Bursaspor-Adanaspor: 0-1

Kardemir Karabükspor-Galatasaray: 2-1

Gaziantepspor-Gençlerbirliği: Ertelendi

Osmanlıspor-Antalyaspor: 1-2

Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-1

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 1-4

19. hafta

28 Ocak Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor

19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Galatasaray-Akhisar Belediyespor

29 Ocak Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor

15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor

16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor

19.00 Kayserispor-Fenerbahçe

30 Ocak Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor

20.00 Adanaspor-Kasımpaşa