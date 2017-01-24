Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi, 1992-1993 sezonu ile birlikte şimdiki formatına kavuştu.

Aradan geçen 25 yıllık sezonda en başarılı takım ise İspanyol devi Real Madrid oldu. Mor-Menekşeler, 21 kez katıldığı Şampiyonlar Lig'inde tam 5 kez mutlu sona ulaştı.

BARCELONA 2. SIRADA

Real'in ezeli rakibi Barcelona ise yine 21 sezonda 4 kez kupayı kazanan ekip olarak ikinci sırada kendine yer buldu.

BAYERN MÜNİH 3. SIRADA

İki İspanyol ekibini takip eden takım ise Alman devi Bayern Münih. Panzerler, topladıkları 284 puanla en başarılı üçüncü takım konumundalar.

Son zamanlarda özellikle Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşatan İngiliz ekipleri ise yine de üst sıralara tutunmayı bildi.

TÜRKİYE'DEN TEK TAKIM GALATASARAY

Şampiyonlar Ligi'nin 25 sezonunda en başarılılar listesine giren takım ise sadece Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, 14 kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 104 kez maça çıktı ve 27 galibiyet toplamayı başararak, 80 puanla en başarılı 23. takım oldu.

İşte Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımları ve topladıkları puanlar;

1. Real Madrid – 319 puan – 5 kez kupa

2. Barcelona – 314 puan – 4 kez kupa

3. Bayern Münih – 284 puan – 2 kez kupa

4. Manchester United – 272 puan – 2 kez kupa

5. Arsenal – 207 puan

6. Juventus – 200 puan – 1 kez kupa

7. Milan – 197 puan – 3 kez kupa

8. Chelsea – 190 puan – 1 kez kupa

9. Porto – 185 puan – 1 kez kupa

10. Lyon – 134 puan

11. Inter – 126 puan – 1 kez kupa

12. Dortmund – 126 puan – 1 kez kupa

13. Valencia – 114 puan

14. Liverpool – 106 puan – 1 kez kupa

15. Ajax – 106 puan – 1 kez kupa

16. PSG – 102 puan

17. Olympiacos – 96 puan

18. B. Leverkusen – 90 puan

19. PSV – 89 puan

20. Benfica – 87 puan

21. Dinamo Kiev – 85 puan

22. Atletico Madrid – 83 puan

23. GALATASARAY – 80 puan

24. Roma – 75 puan

25. Monaco – 67 puan