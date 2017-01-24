Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. lig ekiplerinden Giresunspor ligin 10 haftasında gittiği teknik direktör değişiminin ardından ligde çıkışa geçti. Ligin 10. haftasında Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran Giresunspor 11. haftasında sahasında karşılaştığı Adana Demirspor karşısına anlaşmaya vardığı ligin tecrübeli teknik direktörlerinden Yücel İldiz, yönetiminde çıktı. İldiz yönetiminde çıktığı ilk maçta 1 puan alan yeşil - beyazlı ekip, ilk 3 puanını ise ligin 14. Haftası’nda oynadığı Mersin İdmanyurdu karşısında aldı. Çotanaklar Yücel İldiz’in takımın başına gelmesiyle ligde üst sıralara tırmanırken, İldiz, yönetiminde çıktığı 8 maçta 14 puan toplayan ve puanını 27’ye çıkartan Çotanaklar puan tablosunda 10. sıradan 5. sıraya kadar yükseldi.

Öte yandan yeşil-beyazlılar Mustafa Kaplan yönetiminde ise ligde çıktığı 10 müsabakadan 13 puan toplayabilmişti.