Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın bugünkü antrenmanı öncesi orta saha oyuncusu Necip Uysal’a doğum günü sürprizi yapıldı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan kutlamada Necip için pasta kesildi. Siyah-beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik heyet ve oyuncular Necip Uysal’a mutluluklar diledi.