Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrika Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Senegal ile Cezayir arasında oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmaya damgasını vuran isim kaleci N'Diaye oldu.



Deneyimli file bekçisi maçın 90.dakikasında kaleci vuruşu sırasında kendini ilginç bir yöntemle sakatladı. Skoru korumak için zaman geçirmek isteyen 32 yaşındaki kaleci sağ ayağını sol ayağına takarak kendini bir anda yere bıraktı. Bu harekete hakemin tepkisiz kalması tepkileri de beraberinde getirdi.

Cezayir takımı hakeme uzun süre itiraz etmesine rağmen N'Diaye kart görmedi. Senegal teknik direktörü Aliou Cisse ise oyuncusunun bu hareketinden son derece memnun görünüyordu.