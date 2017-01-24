Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray 24 Erzincanspor maç özeti ve golleri izle linki ile ve tüm detayları haberimizde. Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nun 6. hafta maçında Galatasaray sahasında 24 Erzincanspor'u ağırladı. Mücadeleyi Galatasaray 6-2 kazanırken, Alman yıldız Lukas Podolski 5 gol attı. Bu sonuçla Galatasaray, Kupa'da son 16 turuna kaldı. Liderliği kaptıran Riekerink'in öğrencileri olası mağlubiyette, 3 sene üst üste müzeye götürdüğü Türkiye Kupası'nda hüsrana uğrayacak ve grup aşamalarında veda diyecekti. Ancak Lukas Podolski Galatasaray'ı kupada tutan isim oldu. Galatasaray'ın 6 golünün 5'ini atan Lukas Podolski tarihi performansıyla takımını sırtladı.

GALATASARAY 6-2 24 ERZİNCANSPOR (A2 ÖZET İZLE)

Golcü futbolcu ilk 10 dakikaya 2 gol sığdırdı ancak 24 Elazığspor pes etmedi ve inanılmaz bir geri dönüşle 15'te Yasin Dülger, 25'te Ahmet Kaan Ergün'ün golleriyle skoru 2-2'ye getirmeyi başardı. 27'de yeni transfer Garry Rodrigues sahneye çıktı. 31. dakikada De Jong'un kırmızı kart gördü ve 5 golün atıldığı ilk yarıyı G.Saray 3-2 önde ve 1 kişi eksik kapadı.



Sahada adeta devleşen Alman yıldızı G.Saray'ın 10 kişi kalması da durduramadı Podolski ikinci yarıda da bıraktığı yerden gollere devam etti. 50'de skoru 4-2 yapan Podolski, 55 ve 63'te kendisinin 5. takımının 6. golünü atarak ikinci hat-trick'e koşuyordu ki Riekerink 84'te Alman oyuncuya 'bu günlük yeter' dedi ve yıldız isim alkışlar arasında kenara geldi.



Lukas Podolski, Ziraat Türkiye Kupasında oynadığı sekiz maçta 11 gol atmayı başardı. Karşılaşmada Wesley Sneijder'in 2 şutunda direkler gole izin vermedi.



GALATASARAY 6-2 24 ERZİNCANSPOR (GENİŞ ÖZET)



Bu sonucun ardından Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi ve Medipol Başakşehir ile eşleşti. Erzincanspor ise kupaya veda etti.

Karşılaşmada uzatma dakikası oynanmadı ve Galatasaray Erzincanspor'u 6-2 mağlup etti.



90'Sneijder serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşunu kaleci kurtardı.

90'Linnes'in gönderdiği pasta Yasin kaleciden sıyrılırken yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Yasin'e faul yapan kaleci Ahmet sarı kart gördü.

90'Alparslan sağ kanatta hareketlenen Yasin'i topla buluşturmak istedi ancak Linnes zamanında araya girdi ve topu takımına kazandırdı.

89'Sneijder serbest vuruşta doğrundan kaleyi düşündü. Onun vuruşu üstten dışarıya gitti.

88'Galatasaray'da serbest vuruş için Sneijder topun başına geçti.

87'Yasin rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Galatasaray tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

86'Erzincanspor yine gole çok yaklaştı. Cebrail'in sol kanattan yaptığı ortada Ahmet'in kafa vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.

85'Erzincaspor gole çok yaklaştı. Gelişen atakta Yasin'in sağ kanattan yaptığı orta sonrası ceza sahasında topla buluşan Güney'in vuruşu üstten dışarıya gitti.

84'Galatasaray'da Podolski yerini Kerem'e bıraktı.

83'Erzincanspor tehlikeli geldi. Ceza sahasında topla buluşan Cebrail'in şutu üstten dışarıya gitti.

82'Gelişen Galatasaray atağında Rodrigues'in şutu savunmadan döndükten sonra ceza sahasında topu önünde bulan Yasin topu ağlarla buluşturdu ancak pozisyon ofsayt.

82'Yasin'in kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambol sonrası Ahmet'in vuruşu dışarıya gitti.

81'Konuk ekip tehlikeli geldi. Cavanda'nın savunmada yaptığı hata sonucu araya giren Ahmet'in vuruşunu Cenk kurtardı. Konuk ekip korner kullanacak.

80'Galatasaraylı futbolcular kendi aralarında pas yaparak kalan süreyi bitirmeye çalışıyor.

79'Gelişen Erzincanspor atağında Yasin ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu üstten dışarıya gitti.

78'Topla oynama oranları: Galatasaray %69 Erzincanspor %31

77'Galatasaray gole çok yaklaştı. Sneijder ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

76'Karşılaşmada bu dakikalarda tempo iyice düştü.

75'Karşılaşmada son 15 dakikaya girilirken Galatasaraylı futbolcular kendi arlarında pas yapıyor.

74'Gelişen Erzincanspor atağında Ahmet Kaan ceza sahası dışında şansını denedi. Onun vuruşu kaleci Cenk'te kaldı.

73'Galatasaray'da Sabri yerini Cavanda'ya bıraktı.

73'Pozisyonun ardından Cenk ve Ali sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

72'Sneijder korneri paslı kullandıktan sonra Josue pas hatası yaptı. sonrasında hızlı gelişen Erzincanspor atağında Ali kaleciyle karşı karşıya kalacakken Cenk zamanında kalesini terk etti ve tehlikeyi önledi.

71'Sneijder serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Yasin rakibinden sıyrılamadı ve top dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

71'Yasin sol kanattan topla birlikte ilerlemek isterken yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

70'Erzincanspor'da Oğuz yerini Erdi'ye bıraktı.

68'Gelişen Erzincanspor atağında Alparslan'ın sağ kanattan yaptığı ortayı Semih karşıladı.

67'Gelişen Erzincanspor atağında Güney sol kanattan ortasını yapmak isterken Sabri araya girdi ve topu takımına kazandırdı.

66'Galatasaray 4 farklı önde olmasına rağmen baskı kurmaya çalışıyor.

65'Galatasaray'da Bruma yerini Yasin'e bıraktı.

65'Erzincanspor oyuna yeniden başladı.

64'Erzincanspor'da savunmada yapılan pas hatasında araya giren Podolski topu ağlara gönderdi.



64'GOL!



63'Erzincanspor'da Zeynel çıktı. Ali

63'Rakibine sert bir müdahalede bulunan Josue sarı kart gördü.

62'Gelişen Erzincanspor atağında Oğuz sol kanattan hareketlenen Cebrail'i topla buluşturdu ancak pozisyon ofsayt.

61'Galatasaraylı futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Josue ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu yandan dışarıya gitti.

60'Sneijder'e sert bir müdahalede bulunan Safa sarı kart gördü. Galatasaray kendi yarı alanından serbest vuruş kullanacak.

60'Topla oynama oranları: Galatasaray %69 Erzincanspor %31

59'Erzincanspor'da bu kez Alparslan sağdan ortaladı. Onun ortasını savunmada Ahmet Çalık karşıladı.

58'Erzincanspor'da Cenk yerini Güney'e bıraktı.

58'Gelişen Erzincanspor atağında Cebrail'in sol kanattan yaptığı ortada top doğrudan dışarıya gitti.

57'Sneijder korneri paslaşarak kullandıktan sonra Galatasaraylı futbolcular kendi aralarında paslaşıyor.

56'Galatasaray tehlikeli geldi. Rodrigues ceza sahasına girdikten sona ortasını yaptı ancak onun ortasını savunma karşıladı ve top dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

56'Erzincanspor oyuna yeniden başladı.

55'Gelişen Galatasaray atağında Linnes'in sol kanattan yaptığı ortada Podolski'nin vuruşu savunmaya da çarparak ağlarla buluştu.



55'GOL!



54'Cenk savunmanın arkasına koşu yapan Zeynel'i topla buluşturdu ancak pozisyon ofsayt.

53'Galatasaray gole çok yaklaştı. Gelişen atakta Linnes'in sol kanattan yaptığı ortada Sneijder'in vuruşu üst direkten dışarıya gitti.

52'Erzincanspor oyuna yeniden başladı.

51'Sneijder serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Bruma ceza sahasındaki Podolski'yi topla buluşturdu. Alman oyuncu rakibinden sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.



51'GOL!



50'Rodrigues Zeynel'in müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

49'Snedijder'in kullandığı kornerde savunma bir kez daha topu uzaklaştırdı.

48'Galatasaray tehlikeli geldi. Rodrigues rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Rodrigues tam vuruşunu yapacakken savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

48'Sneijder'in sol kanattan kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı.

47'Hızlı gelişen Galatasaray atağında Linnes sol kanattan ortasını yapmak isterken savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

47'Erzincansporlu futbolcular bu dakikada kendi aralarında pas yapıyor.

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.



İlk yarıda son düdük çaldı. Galatasaray soyunma odasına 3-2 önde gidiyor.



45'Gelişen Galatasaray atağında Sabri sağ kanattan ortasını yapmak isterken savunma araya girdi ve ona orta yapma şansı vermedi.

45'İlk yarının son anlarında Galatasaray baskı kurmaya çalışıyor.

44'Galatasaray tehlikeli geldi. Podolski'nin sol kanattan yaptığı ortada Bruma'nın vuruşu yandan dışarıya gitti.

43'Oğuz sağ kanattan hareketlenen Yasin'i topla buluşturdu ancak Yasin ofsayt pozisyonunda.

42'Podolski ceza sahasına girmek üzereyken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

40'Cebrail savunmanın arkasına koşu yapan Yasin'i topla buluşturmak istedi ancak Yasin topu kontrol edemedi ve top dışarıya gitti.

39'Bruma'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Podolski sıfıra indikten sonra ortasını yaptı. Onun ortası kaleci Ahmet'te kaldı.

38'Gelişen Galatasaray atağında Sneijder ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu kaleci Ahmet'te kaldı.

37'Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

36'Ali Han sol kanattan topla birlikte ilerlemek isterken Ahmet'in müdahalesiyle yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

35'Erzincanspor Galatasaray'ın 10 kişi kalmasının ardından daha fazla ön tarafa çıkmaya başladı.

34'Ahmet sağ kanatta hareketlenen Yasin'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top Cenk'te kaldı.

33'Gelişen Erzincanspor atağında Cebrail'in sol kanattan yaptığı ortayı Ahmet karşıladı. Sonrasında hızlı gelişen Galatasaray atağında Podolski topu Sneijder'e aktaramadı.

32'de Jong bu kararın ardından hakeme uzun süre itirazda bulundu. Galatasaray kalan dakikalarda 10 kişi mücadele edecek.

31'Orta alanda Cenk'e faul yapan de Jong ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

30'Sneijder korneri paslı kullandıktan sonra ortasını yaptı ancak onun ortasını savunma karşıladı. Devam eden atakta çalımlarla ceza sahasına giren Bruma'nın vuruşu kalecide kaldı.

29'Linnes sol kanattan ortasını yapmak isterken savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

28'Erzincanspor oyuna yeniden başladı.

27'Gelişen Galatasaray atağında Linnes'in sol kanattan ortasında Podolski'nin vuruşu savunmadan geri döndü. Sonrasında ceza sahasında topu önünde bulan Rodrigues takımını yeniden öne geçirdi.



27'GOL!



26'Galatasaray oyuna yeniden başladı.

25'Cenk serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşu barajdan sektikten sonra ceza sahasında topu önünde bulan Ahmet topu ağlara gönderdi.



25'GOL!



24'Zeynel de Jong'un müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacakk. de Jong müdahalenin ardından sarı kart gördü.

23'Gelişen Galatasaray atağında Sabri'nin sağ kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı.

22'Erzincansporlu futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra kendi aralarında pas yapıyor.

22'de Jong Cenk'e faul yaptı. Erzincanspor kendi yarı alanından serbest vuruş kullanacak. de Jong bu müdahalenin ardından hakem tarafından uyarıldı.

21'Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

20'Sneijder savunmanın arkasına koşu yapan Podolski'yi topla buluşturmak istedi ancak savunma zamanında araya girdi.

19'Bu kez Erzincanspor tehlikeli geldi. Zeynel'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topta Cenk'in vuruşu üstten dışarıya gitti.

18'Galatasaray gole çok yaklaştı. Gelişen atakta Podolski'nin sol kanattan ortasında Rodrigues'in vuruşu üstten dışarıya gitti.

17'Erzincanspor golü bulmasının ardından bu dakikalarda ön alanda pres yaparak topu kazanmaya çalışıyor.

17'Topla oynama oranları: Galatasaray %67 Erzincanspor %33

16'Galatasaray oyuna yeniden başladı.

15'Gelişen Erzincanspor atağında Yasin uzaktan şansını denedi. Onun vuruşu Cenk'in üzerinden ağlarla buluştu.



15'GOL!



14'Sneijder'e faul yapan Ömer sarı kart gördü.

13'Bu dakikalarda Galatasaray'ın her atağı tehlikeli oluyor.

12'Galatasaray yine tehlikeli geldi. Ceza sahasında topla buluşan Bruma'nın şutu az farkla yandan dışarıya gitti.

12'Erzincanspor oyuna yeniden başladıktan sonra hızlı gelişen Galatasaray atağında Sneijder ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu üstten dışarıya gitti.

11'Erzincanspor oyuna yeniden başladı.

10'Gelişen Galatasaray atağında Josue'nin pasıyla ceza sahası çizgisinde topla buluşan Podolski düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.



10'GOL!



10'Sneijder'in kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Devam eden atakta topu alan Sneijder bir kez daha ortasını yaptı. Onun ortasında de Jong'un vuruşu üstten dışarıya gitti.

9'Linnes sol kanattan ortasını yapmak isterken savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

8'Galatasaray gole çok yaklaştı. Gelişen atakta Josue'nin ceza sahası dışından şutu az farkla yandan dışarıya gitti.

7'Galatasaray yine tehlikeli geldi. Podolski'nin şutu savunmadan geri döndükten sonra ceza sahasında topu alan Linnes'in ortasında Bruma topu kontrol edemedi.

6'Galatasaray tehlikeli geldi. Galatasaraylı futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra sağ kanatta topla buluşan Rodrigues'in ortasında Sneijder'in kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

6'Garry Rodrigues sağ kanatta yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

5'Erzincanspor oyuna yeniden başladı.

4'Cebrail'in orta sahada yaptığı pas hatası sonrası topu alan Sneijder savunmanın arkasına koşu yapan Podolski'yi topla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Podolski topu ağlara gönderdi.



4'GOL!



3'Galatasaray tehlikeli geldi. Gelişen ataktan topla birlikte ceza sahasına giren Bruma'nın şutu savunmaya çarparak kalecide kaldı

2'Gelişen Galatasaray atağında Linnes'in sol kanattan yaptığı orta savunmadan geri döndü.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.







GALATASARAY-ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Anagold 24 Erzincanspor'u konuk ettiği son hafta maçına ideale yakın bir kadroyla çıktı. Karşılaşmada alacağı beraberlikte bile üst tura çıkma hakkı elde edecek sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Jan Olde Riekerink, çok büyük bölümü as oyunculardan oluşan bir 11'le takımını sahaya sürdü.



Takımın as file bekçisi Fernando Muslera'nın kadroda yer almadığı Galatasaray'da kaleye Cenk Gönen geçerken, savunmada ise Sabri Sarıoğlu, Ahmet Yılmaz Çalık, Semih Kaya ve Martin Linnes forma giydi. Savunmanın önünde De Jong ve Josue, kanatlarda ise Garry Rodrigues ve Armindo Bruma görev aldı. Forvet arkasında Wesley Sneijder'in oynadığı sarı-kırmızılı takımın ileri ucunda ise Lukas Podolski sahaya çıktı.

- Selçuk ve Yasin yedekte

Jan Olde Riekerink, takımın as oyuncularından Selçuk İnan ve Yasin Öztekin'i yedekler arasında tuttu. Hollandalı teknik adam, Fernando Muslera'nın yanı sıra Eren Derdiyok ve Lionel Carole'ü de maçın kadrosuna almadı. Cezalı Hakan Balta ile tedavilerine devam edilen Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Serdar Aziz'in de kadrosunda bulunmadığı sarı-kırmızılı takımın diğer yedekleri ise Ahmet Şen, Kerem Çalışkan, Soner Gönül, Birhan Vatansever ve Luis Cavanda oldu.

- Taraftar ilgi göstermedi

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Anagold 24 Erzincanspor ile yaptığı maça ilgi göstermedi. Karşılaşmanın oynandığı Türk Telekom Arena'nın tribünlerinde çok az sayıda sarı-kırmızılı taraftar yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 6. haftası bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Son haftanın bitmesinin ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar bir üst tura adını yazdıracak.



Ziraat Türkiye Kupası'nın 6. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:



25 Ocak Çarşamba:

12.00 Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediye Şehir)

14.00 Menemen Belediyespor-Gençlerbirliği (Menemen İlçe)

14.00 Osmanlıspor-Kırklarelispor (Osmanlı)

16.00 Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

18.00 Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler (Ülker Stadı)

20.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)



26 Ocak Perşembe:

12.00 Darıca Gençlerbirliği-Boluspor (Darıca İlçe)

12.00 Yeni Amasyaspor-Göztepe (Amasya 12 Haziran)

14.00 Şanlıurfaspor-Gaziantepspor (Şanlıurfa GAP Arena)

16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Avni Aker)

18.00 Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediye Kadir Has)