Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 6. ve son hafta maçında Akhisar Belediyespor, sahasında Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Aydınspor 1923'ü 1-0 yenerek, son 16 turuna yükseldi.

15. dakikada Akhisar Belediyespor'da Onur Ayık, Reşo Akın ile girdiği mücadele sırasında yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi. Olcan Adın'ın kullandığı penaltıda, kaleci Evren Özyiğit gole izin vermedi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakanın 61. dakikasında Akhisar Belediyespor öne geçti. Vaz Te'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Hasan Ali Adıgüzel'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

Müsabaka, Akhisar Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla 11 puana ulaşan ve G Grubu'nu ilk 2 sırada bitirmeyi garantileyen Akhisar Belediyespor, son 16 turuna yükseldi. Akhisar Belediyespor'un gruptaki konumu ve bir üst turdaki rakibi yarın oynanacak Ümraniyespor-Bursaspor maçının ardından belli olacak.

Aydınspor 1923 ise grup müsabakalarını 5 puanla tamamladı ve kupaya veda etti.

AKHİSAR BELEDİYESPOR: 1 - AYDINSPOR 1923: 0

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Yusuf Bozdoğan, Mustafa Savranlar

Akhisar Belediyespor: Fatih Öztürk, Aykut Çeviker, Onur Ayık (Dk. 65 Muğdat Çelik), Tolga Ünlü, Hasan Ali Adıgüzel, Adu (Dk. 72 Custodio), Alper Uludağ, Samardzic, Olcan Adın, Kadir Keleş, Mervan Çelik (Dk. 56 Vaz Te)

Aydınspor 1923: Evren Özyiğit, Erdi Bakırcı, İsmail Hacıhafızoğlu, Mustafa Tahir Babaoğlu, Şamil Ünal, Reşo Akın, Vedat Budak, Süleyman Özdamar, Serkan Özdemir (Dk. 52 Oğuzhan Kayar), Nezir Özer (Dk. 69 Haluk Türkeri), Berat Ali Genç (Dk. 82 Ömer Karancı)

Gol: Dk. 61 Hasan Ali Adıgüzel (Akhisar Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 1 Kadir Keleş, Dk. 27 Mervan Çelik, Dk. 59 Alper Uludağ, Dk. 73 Muğdat Çelik, Dk. 88 Hasan Ali Adıgüzel (Akhisar Belediyespor), Dk. 27 Şamil Ünal (Aydınspor 1923)