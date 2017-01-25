Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ersan Adem Gülüm'ü 2 yıllığına Beşiktaş'a bedelsiz kiralamayı kabul eden Hebei China Fortune, oyuncunun 3 milyon Euro olan maaşının bir bölümünü karşılamayı da taahhüt etmişti. Ancak Türk basınında çıkan haber ve demeçleri rencide edici bulan Çin kulübü, geri adım atarak, Ersan'a maaş konusunda sıkıntı çıkardı. Tecrübeli futbolcu ise gelişmeler hakkında bilgi isteyen Beşiktaş yönetimine, "Maaş sorununu çözmeye çalışıyorum. Ancak şartlar değişti. Size perşembe (yarın) nihai bir cevap verebilirim" dedi.

Forvet hattında sorun var

Alanya maçında ağrıları nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Cenk Tosun'a bel spazmı teşhisi konuldu. Golcü futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı netlik kazanmazken, bu durum teknik heyeti sıkıntıya soktu. Aboubakar'ın Afrika Kupası'na gitmesine Cenk'in sakatlığının eklenmesi, Ömer Şişmanoğlu'nu ileri uçta tek alternatif olarak bıraktı.