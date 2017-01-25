Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katalan gazetesi Sport, dün, "Pato, Galatasaray'da" manşetini attı. Söz konusu haberde; Villarreal Teknik Direktörü Fran Escriba'nın performansından memnun olmadığı Brezilyalı futbolcuyu, Porto'dan Adrian Lopez'in kiralanması sonrası gözden çıkardığının altı çizildi.

Mecburen af geldi!

Galatasaray yönetimi, Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynanan karşılaşmada rakibine tekme atarak kırmızı kart gördüğü için kadro dışı bıraktığı Aurelien Chedjou'yu affetti. Ahmet Çalık'ın yanı sıra yabancı bir stoper arayan ancak maddi darboğaz yaşadığı için hedefine ulaşamayan sarı-kırmızılı kulüp, çareyi eski gözağrısına dönmekte buldu.

Ünal Aysal kaçıp gitti

Galatasaray Sportif A.Ş. Yöneticisi Levent Nazifoğlu, "Taraftar beni istiyor" diyen eski başkan Ünal Aysal'ı Beyaz TV'de katıldığı programda topa tuttu. Nazifoğlu, "Ünal Aysal popülist bir insan. UEFA'dan ceza aldık. Neden? Aysal kaçıp gitmiştir. Dursun Özbek, kulübün kasasına 120 milyon lira nakit koydu. Yoksa ortalıkta Galatasaray diye bir şey kalmayacaktı" dedi.