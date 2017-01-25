Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligin 8'inci haftasında aşil tendonu kopan ve geçirdiği operasyon sonrası yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Caner Erkin, dün yapılan antrenmanda takımdan ayrı düz koşulara başladı. Siyah-beyazlı futbolcular, 2.5 aydır takımdan ayrı olan milli futbolcuyu alkışlarla karşıladı.

2.5 ay sonra koşulara başlayan Caner'in mutluluğu yüzünden okunuyordu.

?'GÖNÜLLERİN DE LİDERİYİZ'

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, liderliğe yükselmeleriyle ilgili olarak, "Bu başarıda; planlama, uygulama, alın teri ve emek var" değerlendirmesini yaptı. Çebi, "Beşiktaş şu anda yüzde 60 kapasite ile oynuyor. Bu sezon takımda önemli değişiklikler oldu, bir dizi sakatlıklar yaşandı. Ancak her geçen gün yükselen bir grafiğimiz var. Sadece puan cetveli değil, gönüllerde de lideriz. Çünkü herkes bunu hak ettiğimizi düşünüyor" ifadelerini kullandı.

'GEREKİRSE ÖZÜR DİLERİZ'

Beşiktaş'ın 29 Ocak'ta yapılacak Divan Kurulu'nda başkan adayları arasında yer alan Tevfik Yamantürk konuştu. Göreve gelirse başkanla Yalçın Karadeniz'i barıştıracaklarını belirten Yamantürk, "Sanlı kaptan, Koç, Divan Kurulu üyeliğinden çıkarılmış. Kötü niyet yok. Onları kaybetmek istemiyoruz, gerekirse özür de dileriz" ifadesini kullandı.