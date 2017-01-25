Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demba Ba, Demba ba… Yine dillerde, yine gönüllerde… Beşiktaş taraftarının 1 sezonda adına besteler düzenlediği, gönüllerinin farklı yerine koyduğu ve ardından Çin’e gönderdiği Senegalli forvet yuvasına geri dönüyor… Çin’in Shanghai Shenhua Kulübü’ne giden ve 7 ay önce ayağı kırılan Demba Ba hem futbola hem de Beşiktaş’a dönmek için yola çıktı… Aralık ayında İstanbul’a gelen ve hasret gideren Demba Ba, yeniden siyah-beyazlı formayı giyebilmek için Beşiktaş’ın kapısını çalmıştı. Yönetim kanadı da “İyi bir Demba Ba’ya kimse hayır diyemez” sözüyle kapıları sonuna kadar aralamıştı.

Kulübüne para yok

Ve son gelişme Demba Ba İstanbul’a gelecek ve sağlık kontrolünden geçecek. Pazartesi günü kontrollere girmesi beklenen Senegalli forvetin raporları iyi çıkarsa kadroya dahil edilecek. İşin ilginç ve ekonomik anlamda Beşiktaş adına güzel tarafı bu transferde siyah-beyazlıların herhangi bir bedel ödeyecek olmaması. Bedava gelecek olan Demba Ba’ya yarım sezon için 1 milyon avroya yakın bir ödeme yapılacak.

Kulübe zenginleşecek

Demba Ba’nın transferine sakatlıktan çıkmış olması sebebiyle Teknik Direktör Şenol Güneş soğuk baksa da raporlar tüm soru işaretlerine son verecek. Senegalli’nin dönüşü halinde ise siyah-beyazlıların hücum zenginliği ve kulübedeki alternatifleri artacak. Aboubakar, Demba Ba ve Cenk Tosun arasında müthiş bir rekabet yaşanacak. Ba kesin dönüş yaparsa Aboubakar’ın yeni sezonla ilgili durumu da belli olacak. Son vuruşları yeterli görülmeyen kiralık forvetin 10 milyon avroluk satın alma opsiyonu devreye sokulmayacak.

TARAFTAR NE DİYOR?

OYNAMASIN dua ETSE yeter!

¥ Baba dönüyor mu! Günün en güzel haberi.

¥ Oynamasa bile dua okusa da yeter bizim için.

¥ Tek ayağıyla bile şu anki forvetleri aratmaz.

¥ Demba Ba geliyor, Eto’oya selam olsun.

¥ Yeter ki gelsin onun her türlü kredisi var.

¥ Ya gelsin otursun çay kahve içsin baba…

¥ Sultanahmet’te sabah namazına gideriz artık.

¥ Demba Ba , Ersan Gülüm derken Slaven Bilic gelmez inşallah dimi?

¥ Demba Ba gelip çuvalla gol atıp kulüp tarihinin en yüksek maliyeti ile satıldı. Şimdi vefa sırası bizde. Gelsin başımızın üstünde yeri var.