Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, THY Euroleague’in 20. haftasında yarın saat 20.45’te Ülker Sports Arena’da Galatasaray Odeabank ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 19 haftada sarı-lacivertliler; 12 galibiyet, 7 mağlubiyet, sarı-kırmızılılar ise 6 galibiyet, 13 mağlubiyet aldı.

OBRADOVİC: 7 - ERGİN ATAMAN: 4

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman ile Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, bugüne kadar Avrupa kupalarında 11. kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Obradovic 7 galibiyet elde ederken, Ergin Ataman ise rakibine karşı 4 kez parkeden galip ayrıldı.

GALATASARAY DEPLASMANDA SESSİZ

Euroleague’de istikrarlı bir tablo sergileyemeyen Galatasaray Odeabank, deplasman maçlarından istediği sonuçları alamıyor. Bu sezon 8 kez deplasmanda mücadele eden sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalardan henüz galibiyet çıkaramadı.

FENERBAHÇE SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Euroleague’de son 4 maçta aldığı 3 galibiyetle tekrar zirveye ortak olan Fenerbahçe, seriyi Galatasaray Odeabank maçı ile sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Rusya deplasmanında UNICS Kazan’ı 86-61 mağlup etti.

FENER EVİNDE MUTLU

Bu sezon Euroleague’de Ülker Sport Arena’da 9 kez mücadele eden Fenerbahçe, rakiplerine geçit vermiyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 9 karşılaşmada sadece 2 kez mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, evinde oynadığı UNICS Kazan ile Darüşşafaka Doğuş maçlarından galibiyet çıkaramadı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Euroleague’de Fenerbahçe; 77.8 sayı, 32.2 ribaund ve 18.0 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Galatasaray Odebank ise 79.8 sayı, 31.9 ribaund ve 19.5 asist ortalamalarıyla oynuyor. Sarı-lacivertlileri Ekpe Udoh 12.2 sayı ortalamasıyla oynayarak sırtlarken, sarı-kırmızılıları ise Sinan Güler 11.5 sayı ortalamalarıyla takımına katkıda bulunuyor.