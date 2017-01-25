Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Amed maçı A2TV canlı izle linki haberimizde. Fenerbahçe Amed ile Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. ve son haftasında sahasında karşı karşıya geliyor. Gruptan çıkmayı garantileyen sarı lacivertliler 8 puanda 2.sırada yer alırken, henüz galibiyeti bulunmayan Amedspor 2 puanla son sırada. Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki karşılaşmayı ÖzgüçTürkalp yönetiyor. Fenerbahçe 8.dakikada Salih Uçan'ın golüyle 1-0 öne geçti. van Persie 36'da farkı 2'ye çıkardı...



C Grubu'nda 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan sarı-lacivertli ekip, 13 puanlı lider Gençlerbirliği'nin 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Grupta galibiyeti bulunmayan Amed Sportif Faaliyetler ise 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle son sırada.



Fenerbahçe: Fabiano, Savaş, Yiğithan, Kadir, İsmail, Karavaiev, Stoch, Samed,Caner, Salih, Van Persie

Amed Sportif Faaliyetler: Kazım Sarı, Şevket Güngör, Erhan Eren, Hakan Ateş, Ercüment Balıkçı, Şahin Şafakoğlu, Bartu Kurtuldu, Yusuf Yağmur, Berat Han, Bertuğ Bayar, Deniz Naki



FENERBAHÇE 3-0 AMED (A2 TV CANLI İZLE)



64'Hızlı gelişen Amedspor atağında Deniz Samed'den sıyrılmak isterken top Samed'in eline çarptı. Konuk ekip tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

63'Gelişen Fenerbahçe atağında Karavayev sağ kanattan orta yapmak isterken Erhan araya girdi ve ona orta yapma şansı vermedi.

62'Erdi sağ kanatta hareketlenen Karavayev'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

61'Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

60'Fenerbahçe'de Salih ve Van Persie çıktı. Erdi ve Fernandao oyuna dahil oldu.

59'Fenerbahçe'de Fernandao ve Erdi oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı.

58'Deniz'in kullandığı serbest vuruşta Fenerbahçe savunması topu karşıladı.

57'Mansur Salih'in müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanacak.

57'Stoch'un sağ kanattan kullandığı kornerde Yiğithan'ın kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

56'Gelişen Fenerbahçe atağında Savaş'ın sağ kanattan yaptığı ortayı Erhan karşıladı ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

55'Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Van Persie pas hatası yaptı ve konuk takıma geçti.

54'Savaş'a faul yapan Erhan sarı kart gördü. Fenerbahçe sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

53'Fenerbahçe atağında Salih'e faul yapan Ercüment sarı kart gördü.

52'Fenerbahçe mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. Gelişen atakta Salih'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Karavayev'in vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.

51'Fenerbahçe ikinci yarının ilk 5 dakikasında çok etkili. Amedspor atağa çıkmakta zorluk yaşıyor.

50'Fenerbahçe üst üste tehlikeli ataklar yapıyor. Stoch sol kanatta topla buluştuktan sonra şutunu çekti. Onun şutu savunmadan geri döndü.

49'Gelişen Fenerbahçe atağında Stoch'un sol kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı. Sonrasında diğer kanada açılana topu alan Savaş'ın ortasını bir kez daha savunma karşıladı.

48'Fenerbahçe yine tehlikeli geldi. İsmail'in sol kanattan yaptığı ortada savunma topu karşıladı. Devam eden atakta Salih'in gelişine vuruşu kaleci Kazım'da kaldı.

47'Fenerbahçe tehlikeli geldi. Savaş'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Karavayev'in ortasını savunma karşıladı.

46'Amedspor'da Bartu ve Berat çıktı yerlerine Okan ve Mansur oyuna dahil oldu.

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.



İlk yarıda uzatma dakikası oynanmadı ve ilk yarı sona erdi. Fenerbahçe soyunma odasına 3-0 önde gidiyor.



45'Amedspor oyuna yeniden başladı.

44'Penaltıda topun başına geçen Van Persie topu ağlara gönderdi.



44'GOL!



43'Stoch korneri paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Savaş'ın ortasında Van Persie'nin kafa vuruşu Hakan'ın eline çarptı. Fenerbahçe penaltı kullanacak.

42'Fenerbahçe tehlikeli geldi. Samed bir kez daha ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu kaleci Kazım çıkardı ve dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

41'Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Stoch'un kullandığı kornerde Kadir'in kafa vuruşu sonrası topu önünde bulan Caner'in arka direkte yaptığı vuruşu dışarıya gitti.

40'Stoch serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşu barajdan sekerek dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

39'Gelişen Fenerbahçe atağında Samed rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

38'Hızlı gelişen konuk ekip atağında Bartu kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken Yiğithan araya girdi ve tehlikeyi önledi.

37'Amedspor yeniden oyuna başladı.

36'Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Salih iki rakibinden sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Onun ortasında Van Persie topu ağlara gönderdi.



36'GOL!



35'Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta savunmasına yardıma gelen Van Persie topu karşıladı.

34'Yiğithan'ın müdahalesiyle yerde kalan Bartu sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

34'Gelişen Amedspor atağında Bartu'ya faul yapan Yiğithan sarı kart gördü. Amedspor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

33'Amedspor bu dakikalarda etkili olmaya başladı.

32'Amedspor tehlikeli geldi. Yusuf'un sol kanattan yaptığı ortada Bertuğ'un kafa vuruşu kaleci Fabiano'da kaldı.

31'Bartu'nun sağ kanattan yaptığı ortada Yiğithan Bertuğ'dan önce topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

30'Gelişen Fenerbahçe atağında Karavayev'in sağ kanattan yaptığı ortada savunma topu karşıladı. Sonrasında hızlı gelişen Amedspor atağında Yusuf kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ayağından fazla açtı ve Fabiano topu aldı.

29'Van Persie üç rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girmek üzereyken savunma araya girdi.

28'Bu dakikalarda topun hakimi Fenerbahçe. Sarı - lacivertli futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

27'Fenerbahçe yine etkili geldi. Gelişen atakta Samed ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda Kazım kalesinde başarılı.

26'Fenerbahçe etkili geldi. Van Persie savunmanın arkasına koşu yapan Stoch'u topla buluşturmak istedi. Stoch kaleciyle karşı karşıya kalacakken Kazım kalesini terk ederek tehlikeyi engelledi.

25'Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Van Persie rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

24'Fenerbahçe tehlikeli geldi. Gelişen atakta Caner'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Van Persie'nin şutu kaleciden geri döndü.

23'Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

21'Amedsporlu futbolcular bu dakikalarda biraz daha ön alana çıkmaya başladı.

20'Erhan sol kanattan hareketlenen Yusuf'u düşündü ancak Savaş zamanında araya girdi ve Yusuf'un topu almasına engel oldu.

19'Caner serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Stoch'un sol kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı.

19'Stoch Şahin'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ev sahibi ekip serbest vuruş kullanacak.

18'Stoch'un sol kanattan kullandığı kornerde top kimseye değmeden dışarıya gitti.

17'İsmail topu rakibinden aldıktan sonra sol kanattaki Stoch'u topla buluşturdu. Onun ortasında top savunmaya çarparak dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

16'Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda ön alanda pres yaparak rakibini atağa çıkartmamaya çalışıyor.

15'Stoch'un orta sahada yaptığı pas hatası sonrası topu alan Bertuğ savunmanın arkasına koşu yapan Yusuf'u düşündü ancak Savaş zamanında araya girerek tehlikeyi önledi.

14'Caner sol kanatta hareketlenen İsmail'i topla buluşturmak istedi ancak İsmail topu oyun alanında kontrol edemedi.

13'Gelişen Fenerbahçe atağında Savaş'ın sağ kanattan ortasında Salih'in kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

12'Salih'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Karavayev ceza sahasında hareketlenen Van Persie'yi topla buluşturmak istedi ancak onun ortası kalecide kaldı.

11'Amedspor tehlikeli geldi. gelişen atakta Erhan'ın sol kanattan yaptığı ortada Yusuf'un kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

10'Karavayev savunmanın arkasına koşu yapan Van Persie'yi topla buluşturmak istedi ancak pozisyon ofsayt.

9'Gelişen Amedspor atağında Yusuf'un sol kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı. Sonrasında topu alan Bertuğ yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem devam etti.

9'Amedspor oyuna yeniden başladı.

8'Stoch serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Karavayev savunmanın arkasına koşu yapan Salih'i topla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Salih düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.



8'GOL!



7'İsmail sol kanatta rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

6'Şahin'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Hakan ortasını yaptı. Onun ortasında top kaleci Fabiano'da kaldı.

5'Bu kez Amedsporlu oyuncular kendi aralarında pas yapıyor.

4'Fenerbahçe tehlikeli geldi. Van Persie'nin pasıyla topla buluşan Karavayev rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Onun vuruşu kaleci Kazım'da kaldı.

3'Fenerbahçeli futbolcular maçın ilk dakikalarında kendi aralarında pas yapıyor.

2'Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında bu kez Van Persie sağ kanattaki Savaş'ı topla buluşturdu ancak Savaş topu oyun alanında kontrol edemedi.

1'Fenerbahçe'de Caner sağ kanatta hareketlenen Savaş'ı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.

FENERBAHÇE-AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇINDAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. ve son haftasında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler ile yapılan maça, ligde az süre alan futbolcular ile gençlerden oluşan bir kadro çıkardı.



Hollandalı teknik adam, Ülker Stadı'nda yapılan ve sonucun sıralamayı etkilemeyeceği mücadelede, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile yapılan maçın ilk 11'inden sadece bir futbolcuyu görevlendirdi. Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Salih Uçan, Amed Sportif Faaliyetler müsabakasında da 11'de görev yaptı.



Advocaat, Medipol Başakşehir mücadelesine ilk 11'de başlayan Jose Fernandao'yu ise yedekler arasında bekletti. Deneyimli teknik direktör, Salih ve Fernandao dışında Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de oynayan hiçbir oyuncusunu Amed Sportif Faaliyetler maçının kadrosuna almadı.



Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler maçına, Fabiano, Savaş Polat, Yiğithan Güveli, Kadir Kaan Özdemir, İsmail Köybaşı, Caner Koca, Muammed Samed Karakoç, Salih Uçan, Karavaiev, Stoch ve Van Persie 11'iyle çıktı.



Sarı-lacivertli takımda 4 oyuncunun bulunduğu yedek kulübesi ise Ertuğrul Taşkıran, Fernandao, Neustaedter ve Erdi Can Şehit'ten oluştu.

- Tribünler boş kaldı

Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya ilgi göstermedi.

İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınan karar gereği, konuk ekip taraftarlarının izleyemediği maçı yaklaşık bin 500 sarı-lacivertli taraftar, tribünden takip etti.