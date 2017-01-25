Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

IOC'den yapılan açıklamada, Carter'ın 2008 Pekin Olimpiyatları'nda alınan numunesinin yeniden incelenmesi sonucunda yasaklı maddeye rastlandığı bildirildi.

Buna göre rekortmen atlet Usain Bolt ile Asafa Powell, Michael Frater ve Nesta Carter'ın yer aldığı 4x100 metre takımının organizasyondan diskalifiye edildiği ve kazanılan altın madalyaların geri alınacağı ifade edildi.

Bu kararla, 2008, 2012 ve 2016 Olimpiyatları'nda 100 metre, 200 metre ve 4x100 metre takım yarışında toplam 9 altın madalya kazanan Usain Bolt'un gerçekleştirdiği üçleme de bozulmuş oldu.