Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkish Airlines Euroleague 19. hafta mücadelesinde iki temsilcimiz Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş Abdi İpekçi'de karşı karşıya geldi.

Çekişmeli başlayan mücadelede Anadolu Efes, ilk periyodu 25-19 önde geçerken ev sahibi takım ikinci çeyrekte de skor üstünlüğünü Daçka'ya kaptırmadı ve devre 42-38 sona erdi. İkinci yarıya iyi başlayan taraf Darüşşafaka Doğuş olurken son bölümü iyi oynayan Efes dördüncü çeyreğe 64-56 önde geçti. Son on dakikada boyalı alanda rakibini durduramayan Daçka skora ortak olamadı ve Anadolu Efes mücadeleyi 93-81 kazandı.

Anadolu Efes'te Brandon Paul 21 sayı, Thomas Heurtel 17 sayı 6 asist üretirken, Darüşşafaka Doğuş'ta Wanamaker 24 sayı 6 asist, Zizic 16 sayı 18 ribaunt ile oynadı.

Bu sonucun ardından Efes 9. galibiyetine uzanırken Daçka da 9. yenilgisini aldı.

Öte yandan Daçka'da maçın ilk periyodunda sakatlanan Wilbekin oyuna devam edemedi.