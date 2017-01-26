Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague’deki Türk derbisinde gülen Darüşşafaka Doğuş’u 93-81 mağlup eden Anadolu Efes oldu. Baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan maça iyi başlayan taraf ilk çeyreği 25-19 önde tamamlayan Anadolu Efes’ti. İkinci çeyrekte şut yüzdesini arttıran ve rakibine sadece 17 sayı imkanı tanıyan David Blatt’ın takımı maçın içinde kalmayı başardı ve ilk yarı 42-38’lik Efes üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya Wanamaker, Bertans ve Moerman’ın üçlükleriyle başlayan Daçka 54-50 öne geçmeyi başarsa da Anadolu Efes Thomas Heurtel’in sürüklediği hücumlarla kontrolü yeniden ele aldı ve son çeyreğe 64-58 önde girdi. Bu periyotta geçiş hücumlarıyla kolay sayılar bulan Perasovic’in takımı sahadan 93-81’lik galibiyetle ayrıldı bu sezonki dokuzuncu galibiyetini aldı.