THY Euroleague’deki Türk derbisinde gülen Darüşşafaka Doğuş’u 93-81 mağlup eden Anadolu Efes oldu. Baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan maça iyi başlayan taraf ilk çeyreği 25-19 önde tamamlayan Anadolu Efes’ti. İkinci çeyrekte şut yüzdesini arttıran ve rakibine sadece 17 sayı imkanı tanıyan David Blatt’ın takımı maçın içinde kalmayı başardı ve ilk yarı 42-38’lik Efes üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya Wanamaker, Bertans ve Moerman’ın üçlükleriyle başlayan Daçka 54-50 öne geçmeyi başarsa da Anadolu Efes Thomas Heurtel’in sürüklediği hücumlarla kontrolü yeniden ele aldı ve son çeyreğe 64-58 önde girdi. Bu periyotta geçiş hücumlarıyla kolay sayılar bulan Perasovic’in takımı sahadan 93-81’lik galibiyetle ayrıldı bu sezonki dokuzuncu galibiyetini aldı.
Nefes kestiler
26.01.2017 - 07:33 | Son Güncelleme: 26.01.2017 - 07:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Baştan sona heyecan içinde geçen Türk derbisinde lacivert-beyazlılar 9. galibiyetini aldı
Etiketler : Darüşşafaka Doğuş,
441386 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/441386.aspx
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3
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18
14
36
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Fenerbahçe
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5
3
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14
23
35
5
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8
4
6
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21
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3
7
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20
1
27
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6
8
4
22
20
2
26
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Trabzonspor
18
7
3
8
15
21
6
24
10
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18
7
3
8
22
26
4
24
11
Gençlerbirliği
17
5
7
5
16
15
1
22
12
Akhisar Bld.
18
5
6
7
11
18
7
21
13
Kasımpaşa
18
6
3
9
21
26
5
21
14
Alanyaspor
18
5
3
10
25
38
13
18
15
Ç. Rizespor
18
4
4
10
19
31
12
16
16
Adanaspor
18
3
5
10
16
26
10
14
17
Kayserispor
18
3
4
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14
31
17
13
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Gaziantepspor
17
3
2
12
15
30
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
18
11
4
3
35
21
14
34
2
Evkur Yeni Malatyaspor
18
10
4
4
27
17
10
34
3
Sivasspor
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5
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3
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5
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21
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6
5
30
20
10
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10
Altınordu
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16
1
21
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5
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6
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3
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11
13
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