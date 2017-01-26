Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbolda, İtalya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Juventus, konuk ettiği Milan'ı 2-1 yenerek, yarı finale yükseldi.

Kupada geçen yılın finalisti olan iki takımın Juventus Stadı'ndaki karşılaşmasını, hakem Massimiliano Irrati yönetti.

Maça hızlı başlayan ve kontrolü elinde tutan taraf, ev sahibi takım oldu. Juventus, 10. dakikada Arjantinli golcüsü Paulo Dybala ile 1-0 öne geçti.

Müsabakanın 21. dakikasında Juventus'un kazandığı serbest vuruşta, Bosna Hersekli oyuncu Miralem Pjanic, farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı, siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarının başında Milan, Kolombiyalı golcüsü Carlos Bacca'nın ayağından bulduğu golle farkı 1'e indirdi: 2-1.

Juventus'un rakibi Napoli

Bu golden 1 dakika sonra Milanlı Manuel Locatelli, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve konuk ekip, sahada 10 kişi kaldı.

Kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştiremedi ve maç Juventus'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İtalya Kupası'nı son 2 sezondur kazanan Juventus'un, yarı finaldeki rakibi ise Fiorentina'yı 1-0'lık skorla eleyen Napoli oldu.

Kupanın çeyrek finalinde Inter-Lazio ve Roma-Cesena maçları, gelecek hafta oynanacak.