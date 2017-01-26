Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası'ndan daha önce elenen yeşil-beyazlı takım, dün İstanbul'da Ümraniyespor ile prestij maçına çıktı.

"GİDECEK VAR MI?" DEDİ, KİMSE GELMEDİ

Sahadan Mert Örnek'in golüyle 1-0 galip ayrılan Bursaspor'u Olimpiyat Stadyumu'nda yalnızca 1 taraftarı destekledi. Maç öncesi sosyal medyadaki hesabından, 'Ümraniyespor maçına gidecek olan var mı?' şeklinde yaptığı çağrısına yanıt alamayan Sirac Doğdu, bilet alarak maça gitti. Ancak kendisinden başka kimsenin maça gelmediğini gören genç taraftar, şaşkınlık yaşadı.

Maçın ardından tecrübeli oyuncu Faty'nin formasını hediye ettiği Doğdu, yönetim kurulu üyesi Ali Turan tarafından Gebze'deki evine kadar bırakıldı.