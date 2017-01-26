Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık'taki tek kadınlar yarı final mücadelesinde, ABD'li tenisçilerden 13 numaralı seribaşı Venus Williams ile kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında yarı finale çıkan dünya 35 numarası CoCo Vandeweghe karşılaştı.
Avustralya Açık'ta daha önce sadece bir kez 2003 yılında finale kalan Williams, rakibini 6-7, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek 14 yıl sonra aynı başarıyı kariyerinde ikinci kez tekrarladı.
En son grand-slam şampiyonluğunu ise 2008'de Wimbledon'da kazanan 36 yaşındaki Venus Williams, kız kardeşi Serena Williams ile Hırvat Mirjana Lucic-Baroni arasındaki müsabakanın galibiyle finalde karşılaşacak.
Venus Williams 14 yıl sonra finalde
26.01.2017 - 10:10 | Son Güncelleme: 26.01.2017 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda ABD'li Venus Williams, vatandaşı CoCo Vandeweghe'yi 2-1 mağlup ederek ilk finalist oldu.
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık'taki tek kadınlar yarı final mücadelesinde, ABD'li tenisçilerden 13 numaralı seribaşı Venus Williams ile kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında yarı finale çıkan dünya 35 numarası CoCo Vandeweghe karşılaştı.
Etiketler : venus williams,avusturalya açık,final,
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