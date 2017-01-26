Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran ve yeni hoca arayışına giren Bursaspor, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile görüşmüştü.

Ancak Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştıran deneyimli teknik adama federasyondan izin çıkmadığı, görüşmelerin sona erdiği açıklandı.

HEDEFTE ZICO VAR

Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, "Prosinecki maalesef olmadı. Başka isimlerle görüşmelerimiz olacak" derken Yeşil-Beyazlılar'ın yeni hedefinin daha önce de gündeme gelen Arthur Zico olduğu belirlendi.

Brezilyalı teknik direktör, en son Hindistan Ligi'nde çalışıyordu.