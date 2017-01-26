Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süre önce Marsilya’da Sportif Direktör olarak göreve başlayan Barcelona’nın efsane kalecilerinden Andoni Zubizarreta, Adriano’yu Fransız ekibinin kadrosuna dahil etmek istediği ve bu nedenle Fransız yetkililerin Beşiktaş’ın kapısını çaldığı kaydedildi.33 yaşındaki futbolcu için oldukça istekli olan Zubizarreta’nın, transfer dönemi kapanmadan işi bitirmeyi amaçladığı kaydedilirken, Beşiktaş yönetimi ise gelen teklif sonrası konuyu teknik direktör Şenol Güneş’e taşıdı. Teknik heyetin vereceği son kararın ardından Adriano’nun durumunun netlik kazanacağı öğrenilirken, Brezilyalı gitmekten yana bir tavır koyarsa oyuncunun önü açılacak.