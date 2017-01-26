Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş uçağı, kötü hava şartları nedeniyle şehre iniş yapamadı. Kayseri'deki yoğun kar yağışı nedeniyle kafileyi taşıyan uçağın Adana'ya zorunlu iniş yapacağı ve oradan otobüsle Kayseri'ye gidileceği öğrenildi.