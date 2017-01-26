Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twente'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

İngiliz gazetesi Daily Mail'in Enes Ünal'ı tanıttığı haberde milli oyuncu hakkında ilginç ifadelere yer verildi. "Zlatan gibi oynuyor, Johnny Depp'e benziyor ve Hollanda'da taraftarlarını mutlu etmek için goller atıyor" başlığıyla verilen haberde genç oyuncunun Bursaspor alt yapısındaki performansına dikkat çekildi.

PREMIER LİG İÇİN HAZIR OLACAK

Haberde ayrıca Manchester City'den Twent'ye kiralanan Enes'in Premier Lig için yakın zamanda hazır hale geleceği de ifade edildi.