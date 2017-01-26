Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Şenol Güneş Kompleksi Kooordinatörü Gökhan Saral, bordo-mavili kulübün eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, FETÖ/PDY ile alakalı şikayetine destek vermesi nedeniyle, eski Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu’nun şikayeti üzerine, basın yolu ile iftira, hakaret ve suç uydurma sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Şenol Güneş Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, ifadesinde, aylar önce TFF’deki paralel yapı militanlarına dikkat çektiğini hatırlatarak, “Yıllardır her platformda hak mücadelesi veren ve temiz futbolu savunan Trabzonspor’umuzun, bir yöneticisi ve taraftarı olarak cezaların bizi susturamayacağını o gün açıklamıştım. Trabzonspor eski başkanı FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile alakalı bir şikayet yapmıştı. Ben de şahsım ve Trabzonspor yönetim kurulu üyesi olarak FETÖ/PDY hakkında eski başkanın yaptığı şikayete destek verdiğimi ifade ettim ve desteğim halen devam etmektedir. Şikayete konu haberde, şikayetçi şahıs ile ilgili bir isnat yoktur. Manidar olan şudur ki bu ifademde bir kurum içerisindeki ihraç olmuş veya henüz görevine devam etme ihtimali olan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerini kastettim. Şikayetçinin benim bu açıklamalarımdan bir yıl önce rahatsız olmayıp, bugün rahatsız olması manidardır. Bu tür şikayetler şahsımı ve sorumlu yönetim kurulu üyesi olduğum Trabzonspor’un vermiş olduğu ’Şike başka FETÖ/PDY başkadır’ mücadelemizi asla yıldıramaz. Müştekinin şikayetçi olduğu haberde kendisi ile ilgili doğrudan bir isnat olmamasına rağmen durumdan vazife çıkarmıştır. Duruşumuz belli. Mücadelemiz nettir. Suçlamaları kabul etmiyorum ve uzlaşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"HAKLI MÜCADELEMİZİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Şenol Güneş Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, yaptığı açıklamada ise, "Trabzonspor yöneticisi olarak, kulübümüzün bugüne kadar hangi yöntemle olursa olsun gasp edilmiş bütün haklarının iade edilmesi için her türlü mücadeleyi vereceğim. Bu mücadelede, rengi ne olursa olsun temiz futbol savunucusu tüm bileşenleri yanımda görmek isterim. Ayrıca altını çizerek tekrar belirtiyorum ki; FETÖ’nün Fenerbahçe Kulübü’nü veya başka kulüpleri ele geçirmek istediği iddiaları ayrı bir konudur ve kesinlikle şike davası ile karıştırılamaz. Camiamızda kişiler ve yönetimler önemli değil, camianın hakkını kendi hakkından daha fazla savunmak önemlidir. Kurumsallaşma adımları attığımız bugünlerde geçmişten gelen bütün haklı mücadelelerimizin takipçisi olacağız" diye konuştu.

GÖKHAN SARAL MÜDAHİL OLACAK

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Şenol Güneş Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun şikayeti üzerine, futbolda 2008 sonrasının incelemeye alınmasıyla ilgili davaya müdahil olacak. Saral, hem FETÖ/PDY Terör örgütüne hem de şikecilere karşı Trabzonspor’un haklarını sonuna kadar savunma noktasında davaya müdahil olacağını belirtti.