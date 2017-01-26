Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rıdvan Dilmen'in başlattığı referandumda evet kampanyasına Arda Turan'ın destek olması İspanyol basınında geniş yer buldu. Gazeteler ve internet siteleri Türk milli takımında oynayan Arda Turan'ın referandumla ilgili açıklamasına dikkat çekti.

İşte o gazete başlıkları:

EL PAIS

Arda Turan Erdoğan'ın anayasa reformu için kampanyaya katıldı. Türk futbolcu referandumda evet diyeceğini açıkladı.

SPORT

Arda Turan, daha fazla güç vermek için Erdoğan'ı destekliyor. Türk futbolcu Arda turan 'güçlü Türkiye istiyoruz' diyerek Cumhurbaşkanının yetkilerini genişleten maddelerin oylanacağı referandumda evet diyeceğini açıkladı.

HUFFINGTON POST İSPANYA

Arda Turan Twitter'dan Erdoğan'a destek videosu yayınladı.

EL PERIODICO INTERNACIONAL

Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişletecek kampanyaya dahil oldu. Türk futbolcu referandumda 'Evet' diyeceğini açıkladı.

EL CORREO

Arda Turan Cumhurbaşkanı'nın güçlerini genişleten reforma destek çıktı. 'Hayır' diyenlerin tepkisini çekti.

AS

Arda Turan siyasete girdi. Barcelonalı futbolcu referandumda evet diyeceğini söyledi.

MARCA

Arda Turan Erdoğan'ın anayasal reformuna destek veriyor. Arda'nın politik mesajı Türkiye'yi köpürttü.