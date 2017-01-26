Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkish Airlines Euroleague’de bu akşam oynanacak derbi öncesi ortam gerildi. Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank, saat 20.45’te Ülker Arena’da karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi dün sarı-lacivertli kulübün televizyonuna konuşan Melih Mahmutoğlu, "Ben yarın tribünlerin dolacağını biliyorum. Çeşitli provakasyonlar olacaktır her zaman olduğu gibi. Kesinlikle bu provakasyonlara gelmeyelim çünkü önümüzde CSKA Moskova maçı var. Herhangi bir ceza bizim için iyi olmaz. Bilindik kişiler tarafından çeşitli provakasyonlar yapılabilir. Bunlara gelmeyelim. Biz oyunumuza konsantre olacağız. Seyircinin sadece bizim oyunumuzu desteklemesini istiyoruz" demişti.

Melih Mahmutoğlu’nun bu açıklamalarına Galatasaray’dan tepki geldi. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Fenerbahçe Basketbol Takım Kaptanı ve A Milli Takım oyuncusu Melih Mahmutoğlu’nun bugün Euroleague’de oynanacak derbi öncesi kulüp kanalına yaptığı açıklamaları şaşkınlık ve esefle karşıladık. Bu tür provokatif açıklamaları şiddetle kınıyor; takdiri spor kamuoyuna bırakıyoruz" ifadelerine yer verildi.