Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç cezası nedeniyle takımının başında olmazken, hafta içinde Gaziantepspor ile anlaşmaya varan Bülent Uygun ise ilk maçına çıktı.



Maçtan dakikalar



12. dakikada Muhammed Demir'in direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta top üstten az farkla auta çıktı.

15. dakikada Atiemwen orta sahadan aldığı topa ceza sahasına girmeden vurdu. Yerden seken top yandan auta çıktı.

45. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hüseyin Kala’nın uzaktan vuruşu yandan auta çıktı.

54. dakikada Kolar’ın köşe vuruşunda topa yükselen Musa Nizam’ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

59. dakikada ceza sahası sol köşesinde topla buluşan Batuhan Karadeniz’in kaleyi görür görmez vurduğu top az fakla auta çıktı.

81. dakikada Hüseyin Kala ceza sahası içine hareket eden arkadaşı Halil Koçer’e pas verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Halil Koçer’in kalecinin üstünden aşırttığı top auta çıktı.

90. dakikada Batuhan Karadeniz’in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Oktay Delibalta meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0



Stat: Gap Arena

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Bülent Gökçü xx, Orkun Aktaş xx

Şanlıurfaspor: Tomic xx, Mercan Çam xx (Batuhan Karadeniz dk. 39 xx), Artun Akçakın xx (Askar dk. 84 ?), Berkay Can Değirmencioğlu xx, Hüseyin Kala xx, İzzet Yıldırım xx, Kağan Söylemezgiller xx, Atiemwen xx (Oktay Delibalta dk. 46 xx), Halil Koçer xx, Cemil Adıcan xx, Caner Cavlun xx

Yedekler: Fatih Kaldan, Abdulaziz Solmaz, Fevzi Özkan

Teknik Direktör: Serkan Demir

Gaziantepspor: Erten Ersu xx, Şenol Can xx, Orkan Çınar xx (İlhan Parlak dk. 46 xx), Siarhei Kisliak xx, Muhammet Demir xx (Alpay Koçaklı dk. 67 xx), Claude Angan xx, Gonzalez Musquera xx (Doğanay Kılıç dk. 79 x), Bruno Miranda xx, Rajtoral xx, Musa Nizam xx, Daniel Kolar xx

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muhammed İldiz, Serkan Bakan

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Gol: Oktay Delibalta (dk. 90) (Şanlıurfaspor)

Sarı Kartlar: Artun Akçakın, Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor), Gonzalez Musquera, Rajtoral (Gaziantepspor)