Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada, taraftarlarının neden olduğu çirkin, kötü tezahürat ve saha olaylarının yanı sıra takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sarı-lacivertli kulüp, PFDK tarafından toplam 225 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı. Kurul, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kale Arkası Okul Açık D, E, L, M, bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesini de kararlaştırdı.

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor arasında oynanan karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu saha olayları dolayısıyla sarı-kırmızılı kulübe, 15 bin lira para cezası uygulandı.