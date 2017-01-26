Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor - Beşiktaş maçı saat 18.00'da başladı ve A2 TV ekranlarından şifresiz ve canlı izlenebiliyor. Kayserispor Beşiktaş ile bu akşam Türkiye Kupası'nda gruplardaki son maçlarına çıkıyor. 13 puan ile grup liderliğini elinde bulunduran Beşiktaş, gruplardan çıkmayı garantilemiş durumda. Kayserispor ise 7 puan ile ikinci sırada yer alıyor ve bu karşılaşmadan puan çıkaramaması halinde gruplardan çıkması Boluspor karşılaşmasının sonucuna göre belli olacak.



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İLK 11'LER

Kayserispor: Muammer, Douglas, Mabiala, Kubilay, Hakan, Umut, Furkan, Erkan, N'Guemo, Erdem, Deniz

Beşiktaş: Utku, Fatih, Rhodolfo, Mitrovic, Atınç, Gökhan İnler, Veli, Necip, Aras, Sedat, Ömer



KAYSERİSPOR 1-1 BEŞİKTAŞ (CANLI ANLATIM)

52'Kayserispor, Umut ile sağ kanattan geldi. Araya giren Mitrovic, tehlikeyi önledi.

51'Kalabalığın içine giren Aras Özbiliz topu kaybetti ve Beşiktaş atağı başlamadan sona erdi.

50'Erkan Kaş'ın vuruşunda top Beşiktaş barajından döndü. Beşiktaş kontra atakla çıkmaya çalışıyor.

49'Kayserispor, tehlikeli bir noktadan serbest atış kazandı. N'Guemo yerde kaldı ve güçlükle yerden kalktı.

48'Kayseri'de devre arasında sahadaki kar büyük ölçüde temizlendi. Kar yağışı devam ediyor.

47'Necip Uysal, Muhammed Enes'e uzun bir pas gönderdi. Genç futbolcu topu kontrole demedi.

46'Kayserispor'da ikinci yarıda Levent Gülen, Douglao'nun yerine sahada olacak.

46'Kayseri'de ikinci yarı başladı!



İlk yarı sona eriyor. İlk 45 dakikada iki genç futbolcunun attığı güzel goller sonucu iki takım soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidiyor.



45'Beşiktaş'ta Veli Kavlak rakibine faul yaptı. Veli, yaptığı faulden sonra özür diledi.

44'İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.

43'Beşiktaş, Sedat ile çok tehlikeli geldi! Muhammed Enes'in güzel pasıyla buluşan Sedat'ın sol çaprazdan vurduğu şutu, Muammer Yıldırım kornere çeldi.

42'Kayserispor'da N'Guemo sakatlık yaşadı ve maç kısa bir süre durdu.

41'Kayserispor yine tehlikeli geldi! Sol taraftan yerden açılan ortaya genç kaleci Utku müdahele edemedi ancak arka direkte Atınç sakin bir şekilde topu uzaklaştırdı.

40'Kayserispor tehlikeli geldi. Sağ taraftan gelişen Kayserispor ataında Furkan, Atınç'ı geçerek topu içeri çevirdi. Beşiktaş savunması güçlükle kornere gönderdi.

39'Kayserispor, tehlikeli geldi ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

38'Beşiktaş, korneri Aras ile kullandı. Aras'ın ortasında Kayserispor kalecisi Muammer çıktı ve topu aldı.

37'Aras Özbiliz'in ortasında Atınç topu içeri çevirdi, Mabiala kornere gönderdi.

36'Kayserispor'da Douglao araya girerek Beşiktaş tehlikesinin büyümesine engel oldu.

35'Beşiktaş'ta Aras Özbiliz yaptığı pres sonucunda topu kazandı. Gökhan İnler ile Beşiktaş atağı başlıyor.

34'Atınç, bir kez daha faul yapıyor. Sol bekte oynayan Atınç, hakem tarafından daha önce uyarılmıştı.

33'Kayserispor'da yeni transfer N'Guemo topu kontrol edemedi ve kaybetti. Beşiktaş savunması kendi yarı sahası içinde paslaşıyorlar.

32'Deniz'in ortasında gelişen Kayserispor atağında Utku Yuvakuran iki hamlede topa sahip oldu ve tehlikeyi önledi.

31'Kayserispor, Rhodolfo'nun hatası ile sağ kanattan korner kazandı. Topun başında Deniz Türüç var.

30'Atınç Nukan, kayarak rakibine faul yaptı. Hakem, Atınç'ı uyardı.

29'Kayseri'de kar yağışı şiddetini arttırdı. Maçın ilerleyen dakikalarında uzaktan şutları veya duran topları daha çok görebiliriz.

28'Kayserispor'da Kubilay, uzaktan kaleyi yokladı ancak top yandan dışarı gitti.

27'İki genç futbolcunun atmış olduğu iki güzel gol ile maç 1-1'lik eşitlik ile devam ediyor. Kayserispor, %53 ile topla oynayarak bu alanda Beşiktaş'ı geride bıraktı.

26'Kayserispor altyapısında yetişen 18 yaşındaki Erdem, mükemmel bir gol attı.

26'Kayserispor'da Erdem Beytaş, uzaktan sağ ayağıyla harika bir şut çıkardı ve topu ağlarla buluşturdu.



25'GOL! Kayserispor, durumu 1-1'e getirdi!



24'Sedat, Beşiktaş A takımı ile ilk golünü Kayserispor'a karşı atmış oldu.

23'Ceza sahası dışında topla buluşan Sedat Şahintürk, sol ayağıyla çok sert vurdu ve üst köşeden topu ağlarla buluşturdu.



22'GOL! Sedat'ın attığı harika gol ile Beşiktaş, 1-0 öne geçti!



20'Necip'in ara pasında topla buluşan Aras, hemen topu içeri çevirmek istedi ancak araya giren Kayserispor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

19'Mitrovic'in gönderdiği uzun topa hareketlenmek isteyen Muhammed Enes, ikili mücadelede rakibine faul yaptı.

18'Kayserispor, Mabiala ile ileri çıkıyor. Mabiala pas verecek bir arkadaşını bulamadı ve topu kaleci Muammer'e gönderdi.

17'Beşiktaş'ta Aras Özbiliz sol kanatta topla buluştu. İlk rakibini geçen Aras, ikincisinde takıldı ve topu kaybetti.

16'Maçın ilk 15 dakikasında tempo oldukça düşük. Zeminin de bozukluğu nedeniyle iki takım da organize atak yapmakta güçlük çekiyor.

15'Ömer Şişmanoğlu, oyundan çıktıktan sonra direkt soyunma odasına doğru yöneldi.

14'Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği! Ömer Şişmanoğlu, sakatlanarak oyundan çıkıyor. Yerine Muhammed Enes Durmuş girdi.

13'Kayseri'de kar yağışı şiddetini azaltmadan devam ediyor. Beşiktaş yarı sahasının sol tarafında kar birikintisi dikkat çekiyor.

12'Kayserispor, sol kanattan Deniz ile serbest vuruş kullandı. Atınç topu ıskaladı ancak arkasından gelen Kayserisporlu futbolcular da hamle yapamayınca top dışarı çıktı.

11'Beşiktaş, tehlikeli bir şekilde ileri çıktı ancak zeminin azizliğine uğrayan Aras, topu önüne alamadı.

10'Atınç Nukan, son Türkiye Kupası maçında olduğu gibi bu maçta da sol bek olarak görev yapıyor.

9'Gökhan İnler, orta sahada topla buluştu. İnler'in pasıyla buluşan Veli Kavlak yerde kaldı ve Beşiktaş faul atışı kazandı.

8'Beşiktaş, genç futbolcusu Sedat ile hareketlendi. Kayserispor'da Douglao araya girerek önemli bir hamlede bulundu.

7'Kayserispor atağında Beşiktaş'ın sağ beki Fatih Aksoy araya girdi ve tehlikeyi önledi.

6'Uzun bir süre sakatlık nedeniyle oynayamayan Veli Kavlak, rakibini çalımlarken yerde kaldı ve Beşiktaş faul kazandı.

5'Saha zeminin kayması nedeniyle futbolcuların ayakta zor durabildiği dikkat çekiyor.

4'Beşiktaş'ın genç kalecisinden riskli hareketler. Utku, pres yapmaya gelen Furkan'ı çalımladı ve pasını gönderdi.

3'Beşiktaş'ya yeni transfer Mitrovic, ilk 11'de yer alıyor. Beşiktaş yedek kulübesinde sadece 4 futbolcu var.

2'Kar yağışı altında oynanan maçta, tribünlerde az sayıda taraftar var.

1'Kayseri Kadir Has Stadı'nda karlı bir zemin var. Turuncu renkli topla maça başlayan takım Beşiktaş oldu.

0'Kayseri'de başlama düdüğü çalındı. Maç başladı!



Kayserispor bu akşam Beşiktaş’la oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı ile kongre heyecanını aynı gün yaşayacak. Eski bir Beşiktaşlı olan teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki sarı kırmızılı ekip, yeni transferlerden oluşan kadrosu ile gruptan çıkma mücadelesi verecek

Recep Mamur yönetiminin görevi bırakmasının ardından kısa süreliğine görev yapan Ahmet Lıldız başkanlığındaki yönetim kurulunun istifasının ardından bu gün çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak olağanüstü kongrede tek aday olarak Erol Bedir’in 18 kişilik yönetimi oylanacak. Çevre ve Şehircilik bakanı Mehmet Özhaseki ile il yöneticilerinin de verdiği destekle iki haftadır transfere şekil veren ve kulübün işlerini aksatmadan yürüten Erol Bedir yönetimi yasal olarak Kayserispor’da göreve gelecek

Devre arasında kadrosuna 9 yeni oyuncu katan Kayserispor’un Beşiktaş karşısına ara tranferlerden oluşan ağırlıklı bir kadro ile çıkacağı, sarı kırmızılı takımın muhtemel onbirinin Ali Ahamada- Hakan Aslantaş, Kana Bıyık, Douglas, Güray- N guemo, Rotman,Lawal, Varela- Deniz Türüç, Wellinton’dan oluşabileceği bildirildi. Bu a ev sahibi ekipte Afrika Kupasına giden Samba Sow ve Traore dışında sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Passolig kartı bulunan sporseverler, saat 18.00’de başlayacak Ziraat Türkiye Kupası grup karşılaşmasını Kuzey alt-üst 5 TL, maraton 30-40 TL, güney alt tribün 60 TL, misafir tribünü 75 TL ödeyerek izleyebilecek.

MAÇ SAATİNDE ARALIKLI KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji Kayseri Bölge müdürlüğü uzmanları, Kayserispor- Fenerbahçe arasında bu akşam saat 18.00’de başlayacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması sırasında aralıklı olarak kar yağışı beklendiğini, yağış nedeniyle saat 18.00-20.00 arasında havca sıcaklığının sıfır ile 2 derece arasında gerçekleşeceğini ifade ettiler. Kadir Has Stadında oynanacak kupa maçı sırasında stadın ısıtma sisteminin devreye gireceği ve tribünlerdeki sporseverlerin üşümeyeceği, çim zeminde ise alttan ısıtma sisteminin çalıştırılacağı bildirildi.

Öte yandan, Büyükşehir belediye Başkanı Mustafa Çelik’in emriyle, Kayserispor- Beşiktaş kupa maçı nedeniyle raylı sistem saat 17.00-22.00 saatleri arasında passolig kartını gösterenlere stada ücretsiz olarak taşıyacak.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 6. ve son hafta maçında Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, eksik kadroyla hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, Spor Toto Süper Lig'de oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında görev yapan futbolcular, izinli olduğu için katılmadı. Kayserispor karşılaşmasında görev yapması beklenen oyuncular ise pas çalışmalarının ardından tek kale maç oynadı. Antrenman, kanat ve hücum organizasyonlarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Caner Erkin, topla çalışmalara başladı. Antrenmanda bir süre saha kenarında koşan deneyimli oyuncu, daha sonra bireysel antrenör eşliğinde topla çalışmalar gerçekleştirdi.