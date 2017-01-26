Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, oyuncularla bir araya gelen Fatih Terim'in, Türkiye'nin ev sahipliğinde 1-10 Ekim tarihlerinde yapılacak Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası hazırlıkları hakkında bilgi aldığı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

TFF Engelliler Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Gürsoy ve Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'ün de yer aldığı etkinlikte, Fatih Terim'e paralimpik oyunlarda altın madalya kazanan sporcuların fotoğraflarının yer aldığı A Milli Takım Forması ve Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularının imzaladığı özel bir tek krampon hediye edildi.



Ampute Futbol Milli Takımı, öğleden sonra gerçekleştirdiği hazırlık maçının ardından A Milli Futbol Takımı'nın 2008 Avrupa Şampiyonası finallerinde Çekya ile oynadığı ve 3-2 kazandığı karşılaşmayı Orhan Saka Konferans Salonu'nda izledi.