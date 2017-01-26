Maçtan dakikalar 

25. dakikada Sinan Turan rakibine yaptığı sert faul sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 
39. dakikada Te Vrede meşin yuvarlağı ağlara göndererek Boluspor’u öne geçirdi. 0-1 
82. dakikada gelişen Darıca Gençlerbirliği atağında Gökhan Erdoğan’ın ortasına Alper'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı. 
90+3. dakikada Darıca Gençlerbirliği'nin hızlı gelişen atağında Hayrullah Bilazer’in pasında topla buluşan Özer meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1 

Stat: Darıca 15 Temmuz Şehitleri 
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Oktay Önge xx, Seyfettin Ünal xx 
Darıca Gençlerbirliği: Deniz xx, Alper xx, Selçuk xx, Özer xxx, Sinan x, İlyas xx, Yusuf xx, Alperen xx (Gökhan Erdoğan dk. 79 xx), Doğancan xx (Hayrullah dk. 63 xx), Murat Can xx, Gökhan Solak xx (Metehan dk. 46 xx) 
Yedekler: Emre, Abuzer Gaffar, Engin Berk, Kerem 
Teknik Direktör: Sadullah Zehir 
Boluspor: Erdi xx, Ramazan x, Murat xx (Kutay Aydın dk. 86 x), Necati xx, Fatih Nurullah xx, Hakan Arslan xx, Yusuf Emre xx, Jansen xx, Burak xx, Mücahit xx (Musa Sinan dk. 46 xx), Te Vrede xxx 
Yedekler: Melih,Diarra, Furkan, Oğuzhan, Cengiz Umut 
Teknik Direktör: Fuat Çapa 
Goller: Te Vrede (dk. 39) (Boluspor), Özer Kutlu (dk. 90+3) (Darıca Gençlerbirliği) 
Kırmızı Kart: Sinan Turan (dk. 25) (Darıca Gençlerbirliği) 
Sarı Kartlar: İlyas, Yusuf, Murat Can (Darıca Gençlerbirliği), Ramazan, Fatih, Emre (Boluspor) 