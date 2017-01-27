Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague’in 20. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki mücadele nefes kesti. Fenerbahçe 15 sayı geriye düştüğü mücadeleden 85-80 galip ayrılmayı başardı. Salı günü Maccabi Tel Aviv FOX’a 39 sayı fark atan Galatasaray maça fırtına gibi girdi. Sarı-kırmızılılar 7 üçlük atışın 5’inde isabet sağlarken bir ara farkı 11’e çıkardığı periyodu 27-19 üstün bitirmeyi başardı. İkinci çeyrekte Obradovic’in molaları da yetmedi Fenerbahçe’ye. Galatasaray özellikle Schilb’in asistleri ve sayılarıyla farkı açtı. Savunma sertliğini yakalayamayan rakibi karşısında Ergin Ataman’ın öğrencileri dışarıdan ve pota altından rahat sayılar buldu ve soyunma odasına 54-41 üstün girmeyi başardı. Ayrıca Fenerbahçe bu sezon sahasında ilk defa ilk yarıda 54 sayı görmüş oldu.

Üçüncü çeyrekte Sinan Güler’in sayılarına Dixon’un üçlükleriyle cevap veren Fenerbahçe farkı 10’a çekti: 61-51. Periyotta son 7 dakikaya girilirken Galatasaray’da Sinan Güler ve Pleiss’in faul sayısı 3’e çıktı. Taraftarının da desteğini arkasına alan sarı-lacivertliler rakibini top kayıplarına zorladı (7) ve final çeyreğine girilirken farkı 2’ye indirmeyi başardı: 66-64. Bitime son 8 dakika kala 73-68’le Galatasaray öndeydi. Obradovic’in takımı üst üste sayılarla skoru son 5 dakikaya yaklaşıldığında eşitledi (73-73). 2.20 dakika kala Sloukas’ın isabetli atışı Fenerbahçe’yi maçın başındaki basketten sonra ilk defa öne geçirdi: 77-76. Son anlar tam anlamıyla nefes keserken üstünlük sürekli el değiştiriyordu. Dixon’un son 43 saniyedeki üçlüğüyle Fenerbahçe 82-80 öne geçti. Datome’nin ve Bogdanovic’in serbest atışları ev sahibine 85-80’lik galibiyeti getirdi. > Uğur AKTAN