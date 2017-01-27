Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de referandum öncesi spor camiasının ünlü isimleri, anayasa değişikliği konusunda ikiye bölündü. Futbolcusundan spor yorumcusuna, yöneticisinden eski hakemlere kadar birçok isim, sosyal medyada 'Evet' ya da 'Hayır' tercihlerini takipçileriyle paylaştı.

HİDAYET TÜRKOĞLU EVET DEDİ, KENAN SOFUOĞLU'NA ÇAĞRI YAPTI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da kampanyaya "evet" dedi. "Büyüyen ve güçlü Türkiye için ben de varım" ifadelerini kullanan Türkoğlu, ünlü motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'na "Sen de var mısın?" diye sordu.