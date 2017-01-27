Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Muharrem Usta'nın, oyuncuyu Beşiktaş'a gönderme konusundaki ısrarı sürerken, yönetimin Mehmet Ekici'ye 500 bin TL para cezası kestiği ortaya çıktı. Cezaya gerekçe olarak ise Mehmet Ekici'nin basına konuşması gösterildi.

Bordo Mavili futbolcu ise hiçbir gazeteye demeç vermediğini, açıklamada bulunmadığı vurgulayarak, bu cezanın hukuksuz olduğunu kaydederek yasal yollara başvuracağını bildirdi.

Trabzonspor Kulübü'nden halen 700 bin Euro alacağı bulunan Mehmet Ekici'yi, Galatasaray ile anlaşmışken, Başkan Muharrem Usta'nın Sarı Kırmızılılar'ın fazla para veremeyeceği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye yönlendirdiği ancak daha sonra tavır değiştirdiği belirlendi. Usta da son televizyon programında bu konuda yönlendirmede bulunduğunu doğruladı.

Aziz Yıldırım'ın Mehmet Ekici'ye transferi konusunda garanti verdiği ve duruşu nedeniyle tebrik ettiği bilgisine ulaşıldı.