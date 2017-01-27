Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Demba Ba, İstanbul'a geliyor. TRT Radyo programcılarından Ahmet Füsunoğlu, Senegalli yıldızın Pazar günü saat 19.00'da İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Taraftarları çok özlediğini bir kez daha tekrarlayan deneyimli forvet, “Beşiktaş taraftarının benim kalbimdeki yeri hep başka olmuştur. Burada değilken bile hep iletişimdeydik. Onları çok özledim. Bir aksilik olmazsa pazartesi günü İstanbul’da olacağım ve yönetimle görüşeceğiz. Transferim konusunda yüzde 80 anlaşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.