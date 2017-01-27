Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen ve ara transfer döneminde ayrılması beklenen Lacina Traore hakkında futbolcunun menajeri Dmitry Selyuk, Rus basınında Sport Express'e açıklamalarda bulundu.

Lacina Traore'nin menajeri Dmitry Selyuk, "Teklifer var. 3-4 kulüp istiyor. Beşiktaş da bunlardan birisi. Bir istek geldiği doğru ve bunu saklamayacağım. Zira daha ciddi öneriler de geldi bize." diye konuştu.

Hatırlanacağı üzere, CSKA Moskova'da forma giyen oyuncunun, siyah beyazlılara gelmeye sıcak baktığı ileri sürüldü.

CSKA'da da kiralık olarak oynayan Traore'nin bonservisini elinde bulunduran Monaco yetkilileri ile bir araya gelen Siyah-Beyazlı yöneticiler, yapılan ilk görüşmede masadan olumlu kalktı.

Rusya'da fazla şans bulamadığı için mutlu olmayan Fildişili oyuncunun ayrılmak istediği ve bu yüzden Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.