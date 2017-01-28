Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Amed Sportif Faaliyetler maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe'nin PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.