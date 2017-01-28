Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de 10 numara transferine son nokta bir türlü konulamazken, Başkan Aziz Yıldırım'ın günlerdir beklenen konuyu bugün tüm detaylarıyla açıklaması gündemde. Başkanın taraftarın merakla beklediği transferi Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak Divan'da açıklayacağı, isim vermese dahi transferin hangi gün resmiyete kavuşacağı konusunda bilgiler vereceği öğrenildi. Yıldırım'ın açıklaması beklenen isim ise Corinthians'tan Rodriguinho...

MHK VE TFF DE GÜNDEMİNDE

Aziz Yıldırım'ın sadece transferle ilgili değil, TFF, Beşiktaş ve Trabzonspor ile yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunacağı da bildirildi. Yıldırım'ın, hakemlerle ilgili görüşlerini belirttikten sonra Yusuf Namoğlu'nun görevden alınmasını talep edeceği kaydedildi. Yıldırım ayrıca Beşiktaş'ın hakemlerle aldığını iddia ettiği puanlarla ilgili bir bilgilendirme yapacak. Trabzon- Ekici olaylarına değinecek ve son olarak basketbol maçında yaşananları masaya yatıracak.

BARONI İKNA ETTİ

Fenerbahçe'nin anlaştığı Rodriguinho için sarılacivertlilerin eski yıldızı Cristian Baroni'nin devreye girdiği öğrenildi. Baroni'nin, vatandaşına F.Bahçe ve İstanbul için olumlu tavsiyelerde bulunduğu belirtildi.?

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166 MAÇ

132 İLK 11

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