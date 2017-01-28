Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli yıldız Arda Turan, 'Sakalını kesecek misin?' sorusuna flaş bir yanıt verdi. Barcelona'nın 24 yaşındaki kalecisi Ter Stegen, 13 golle kariyer rekorunu kıran takım arkadaşı Arda Turan'ı ilginç bir iddiaya çağırdı. Alman kaleci sosyal medya hesabından Arda'ya "20 gole ulaşırsan sakallarını keser misin?" diye sordu. Milli futbolcu, Ter Stegen'in bu çağrısına aracında yaptığı canlı yayında cevap verdi. Arda, 20 gole ulaşınca değil ancak Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdığı zaman sakalını keseceğini açıkladı. Arda Turan İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş maçında Real Sociedad ağlarına gönderdiği golle kariyerinin en skorer sezonuna ulaşmış oldu. (13 gol)